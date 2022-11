Siebenbürgische Kirchenburgen mit Rudolf Girst: "Stuttgarter Vortragsreihe" am 18. November

Im Rahmen der „Stuttgarter Vortragsreihe“ zeigt Rudolf Girst den Fotovortrag „Kirchenburgen und Kirchen der Siebenbürger Sachsen“ am Freitag, dem 18. November, um 19.00 Uhr im Haus der Heimat, Schloßstr. 92, in Stuttgart.

Das Titelbild des Vortrages zeigt Jakobsdorf bei Agnetheln. Foto: Rudolf Girst

In acht Rundreisen durch Siebenbürgen von 2011 bis 2017 und zuletzt im Frühjahr 2022 besuchte Rudolf Girst in Süd- und Nordsiebenbürgen 238 sächsische Orte, darunter die sieben Weltkulturerbestätten von Birthälm über Schäßburg bis Tartlau. In 101 Ortschaften machte er auch Innenaufnahmen der Kirchen und in 27 Orten fotografierte er die Kirchenburgen aus luftiger Höhe mit einer Drohne. Den Besuchern zeigt er seine einstige Heimat Siebenbürgen in allerbester Fotoqualität und bietet obendrein noch jede Menge Informationen über die besuchten Ortschaften und Kirchenburgen.Wir bitten um Anmeldung unter Telefon: (0711) 6150064 oder E-Mail: siebenbuerger-sachsen-bw [ät] t-online.de.