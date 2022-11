Auf dem Fahrrad ins Glück: Christian Krampulz‘ Buch „Tour de Flow“

Eine Tour auf dem Mountainbike zu seinem Elternhaus in Kelling – das war lange ein Traum von Christian Krampulz. Die Corona-Epidemie machte ihm zunächst einen Strich durch die Rechnung, aber 2021 konnte er eine erste Etappe mit zwei Freunden wagen. In diesem Sommer dann schaffte er es gemeinsam mit Stefan Schüch bis nach Kelling, das seine Familie vor 40 Jahren in Richtung Deutschland verlassen hatte: 20 Tage, 1800 km und 11500 Höhenmeter von Horb über Donaueschingen entlang der Donau bis nach Budapest, dann durch die Puszta, über die Siebenbürgischen Westgebirge (Munţii Apuseni) bis nach Siebenbürgen.

Über diese besondere und viele andere Fahrradtouren schreibt der gebürtige Mühlbacher Christian Krampulz in seinem jüngst erschienenen Buch „Tour de Flow. Die Reise meines Lebens von der Krise ins Glück“. Der 47-jährige Lehrer für Religion, Technik und Sport verknüpft seine Erlebnisse auf dem Mountainbike mit Überlegungen zu den Themen Heimat, Zugehörigkeit, Familie, die sich für ihn als ausgewanderten Siebenbürger Sachsen mit 15 Geschwistern ganz natürlich ergeben haben.Gegenüber der Hohenzollerischen Zeitung fasst er zusammen: „Für mich bedeutete die Mountainbikereise einen großen Mehrwert in meinem Leben. Ich bin dankbar und glücklich über das Erlebte. Der Kreis ist geschlossen. Ich bin in meiner ehemaligen Heimat angekommen und in der Mitte meines Lebens selbst. Wäre ich nie ein Fremder gewesen, aufgewachsen mit mehreren Sprachen und unterschiedlichen Kulturen, hätte mich nie meine Sehnsucht auf dem Drahtesel zurück in meine Heimat geführt. Niemals hätte ich auf so wunderbare Weise schätzen gelernt, was es bedeutet, mit mir selbst, meinen Mitmenschen und Gott so verbunden zu sein“.Christian Krampulz: „Tour de Flow. Die Reise meines Lebens von der Krise ins Glück“. Edition Wortschatz, Cuxhaven, 2022, 163 Seiten, 15 Euro, ISBN 978-3-943362-78-7.