28. Januar 2023

Radtour nach Siebenbürgen: Mitstreiter gesucht

Uwe Theil sucht Mitstreiter für eine Langstreckenfahrt nach Siebenbürgen. Auf den Spuren der Vergangenheit möchte er gemeinsam mit siebenbürgischen Fahrern im Juli 2023 eine etwas ungewöhnliche Radtour von Nürnberg nach Hermannstadt veranstalten.

„Die Radstrecke orientiert sich an der Hauptroute, auf welcher ein Großteil der Siebenbürger Sachsen die alte Heimat verlassen haben. Es sollte eine Erinnerung an den Exodus sein, nur das Nötigste eingepackt, Ungewissheit, was kommt, außerhalb von Komfortzonen, Tag und Nacht unterwegs“, schreibt Theil. Ein bisschen leidensfähig sollte man sein, wie die Menschen damals. Die 1350 km lange Strecke wird in drei bis vier Tagen gefahren, auch mal über 24 Stunden am Stück, mit nur kleinen Pausen. Aktuell ist eine Gruppe von 4-5 Fahrern zusammen. Kontakt: uwe.theil [ät] gmx.de

