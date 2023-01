Gaby Pfoser, die 1966 als Gaby Beer in Hermannstadt geboren wurde, hat kürzlich unter ihrem Mädchennamen das Buch „Lebe wohl, Rumänien“ veröffentlicht. Der im Selbstverlag erschienene Band erzählt auf 759 Seiten die Geschichte ihrer Auswanderung von Siebenbürgen nach Deutschland, die sie als Kind erlebt hat.

In der Ankündigung heißt es: „Deutschland, Bundesrepublik, Ausreisegenehmigung, eine gute Zukunft – das sind jene Wörter aus meiner Kindheit, die sich fest in meinem Gedächtnis eingebrannt haben. Diese hatte ich beinahe täglich zu hören bekommen. Während meine Eltern und viele andere Erwachsene über dieses Thema debattierten, nahm ich sehnsuchtsvolle, für mich unvergessliche Blicke wahr. Ich konnte damals nicht verstehen, weshalb beinahe alle Erwachsenen aus meinem Umfeld unbedingt in dieses verheißungsvolle Land übersiedeln wollten. Mein Leben war für mich zu jener Zeit völlig in Ordnung.“Im Vorwort ist zu lesen, dass Gaby Pfoser ihr Buch „auf ausdrücklichen Wunsch und Drängen meines Sohnes und meiner Tochter“ geschrieben hat. „Ihr großes Interesse für meinen Geburtsort motivierte mich, ihnen diese Bitte zu erfüllen. Bereits in jungen Jahren haben mich die beiden mit Fragen über meine alte Heimat gelöchert. Ich musste immer wieder die gleichen Geschichten erzählen. Da ich meine Biografie nicht sonderlich interessant finde, habe ich beschlossen, auch auf historische Fakten zurückzugreifen.“ So ist die Geschichte einer Ausreise entstanden, die exemplarisch für viele stehen mag, die als Kinder oder Jugendliche Rumänien verlassen haben, um mit ihren Familien in Deutschland ein neues Leben zu beginnen, mit dem viele Hoffnungen verbunden waren.Mit dem Aufschreiben ihrer Erinnerungen hat Gaby Pfoser ihren eigenen Kindern einen großen Wunsch erfüllt und kann vielleicht auch anderen Kindern helfen, denn mit zwei Euro pro verkauftem Buch möchte sie die Peter Maffay Stiftung unterstützen, die sich an mehreren Standorten in Deutschland, Spanien und Rumänien um traumatisierte, chronisch kranke, behinderte und bedürftige Kinder und Jugendliche kümmert.Die Autorin ist aktiv bei Instagram (gabybeer66) und auch bei Facebook (Gaby Peer).