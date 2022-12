Schlossverein gratuliert Prof. Heinz Acker

Der gesamte Vorstand des Siebenbürgischen Kulturzentrums Schloss Horneck e.V. gratuliert Herrn Professor Heinz Acker zum runden Jubiläum, der am 2. Dezember seinen achtzigsten Geburtstag feiert.

Verleihung der Staufermedaille des Landes Baden Württemberg an Prof. Heinz Acker durch Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft und Kunst, 2012

Seit er im Jahr 1977 in Deutschland ankam, hat sich Heinz Acker, der zunächst in Bruchsal unterrichte und danach Professor an der Musikhochschule Mannheim-Heidelberg war, für die Belange der siebenbürgisch-sächsischen Kultur eingesetzt, was dazu führte, dass er bereits früh auch auf Schloss Horneck, als Dirigent des berühmten Jugendsinfonieorchesters Bruchsal, als Solointerpret und als Begleiter anderer Künstlerkollegen auftrat. Den Einrichtungen und den Menschen an diesem bedeutsamen Ort der siebenbürgisch-sächsischen kulturellen Identifikation ist er daher seit Jahrzehnten engstens verbunden. Im Laufe der Jahre war er wiederholt im damals dort beheimateten Seniorenheim mit Auftritten zu Gast. Die Siebenbürgische Bibliothek und das Siebenbürgische Museum hat er währenddessen regelmäßig mit Sach- und Geldspenden unterstützt.Seit der Gründung des Vereins ­Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“, nach dessen Entstehung er gemeinsam mit seiner Ehefrau Marianne bald Mitglied geworden ist, haben sich beide für die Umsetzung und Ausgestaltung des neuen Konzepts engagiert, sind seither aktiv und bringen sich mit Begeisterung in die Umgestaltung von Schloss Horneck ein. So erarbeitete er in mühevoller, monatelanger Kleinarbeit die Dokumentation für die beiden Musikzimmer „Ernst Irtel“ und „Carl Filtsch“, indem er die Texte der dortigen Wandtafeln konzipierte und die dazu passenden Bilder aussuchte, für deren Erstellung er schließlich auch spendete und nach deren Fertigstellung zu wiederholten Gelegenheiten dem interessierten Publikum präsentierte. Bereichert werden diese durch die von ihm entscheidend vermittelte Schenkung des wertvollen Bach-Konzert-Cembalos, das von dem aus Hermannstadt stammenden Kurt Wittmayer erbaut wurde und dessen aufwendige Restaurierung er ebenfalls finanziert hat. Bei nahezu allen Kulturveranstaltungen des Schlossvereins tritt er als Interpret, Dirigent sowie als Vortragender kostenlos auf und ermöglicht den Auftritt talentierter Künstlerinnen und Künstler.Er wirbt stetig für das Schloss und den Schlossverein in seinem Freundes- und Bekanntenkreis, organisiert Familienfeiern und Klassentreffen, um beispielgebend dem Kultur- und Begegnungszentrum zur Bestimmung zu verhelfen. Er bearbeitete Ludwig van Beethovens „Musik zu einem Ritterballett“ und führte dieses Werk gemeinsam mit der „Heidelberger Kammerformation“ bei der Eröffnung des Kulturzentrums 2020 und anlässlich darauffolgender Veranstaltungen auf.So ist Professor Heinz Acker Schloss Horneck durch Geist und Tat aufs Innigste verbunden, vermittelt Hoffnung, Beispiel und Perspektive für den Erhalt und Ausbau der für die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen so bedeutenden Kultureinrichtungen. Dass dieser ganzheitliche Einsatz für ihn selber Glück und Kraft vermittelt und den Jubilar dabei jung erhält, ist auf seine positive Lebenseinstellung zurückzuführen. Wir wünschen ihm und den Seinen alles Gute, Gesundheit und Kraft sowie noch viele glückliche und gesegnete Lebensjahre.

Helge Krempels