Tagung in Bad Kissingen: "Krieg und Frieden – eine Spurensuche"

Eine Tagung zum Thema „Krieg und Frieden – eine Spurensuche. Christliche Friedensethik durch den Ukrainekrieg auf dem Prüfstand“ veranstaltet der Heiligenhof/Akademie Mitteleuropa in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Freundeskreis Siebenbürgen vom 13. bis 15. Januar 2023 auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen.

Der Heiligenhof in Bad Kissingen

„Gott mit uns“ war der Wahlspruch preußischer Könige und deutscher Kaiser. Zu lesen war er auf den Koppelschlössern der preußischen Armee und später der Reichswehr. Während im Ersten und Zweiten Weltkrieg noch Waffen gesegnet wurden, distanzierten sich die Kirchen im geteilten Deutschland von ihren früheren Positionen. „Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein“, bekannte 1948 der Ökumenische Rat der Kirchen. In dieser Überzeugung traten viele christliche Kirchen vorbehaltlos für Frieden, Gerechtigkeit und Abrüstung ein. Pazifismus entsprach dem biblischen Gebot der Feindesliebe. Die Militärseelsorge wurde als Arbeitsgebiet der Kirchen eher versteckt und hatte kaum Bedeutung. 40 Jahre nach dem Berliner Appell „Frieden schaffen ohne Waffen“ (1982) markiert der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Zeitenwende für Deutschland und Europa. Wladimir Putin ignoriert und bricht bewusst völkerrechtliche Verträge. Dies wirft wieder die – auch theologische – Frage nach dem Gerechten Krieg als ultima ratio und des Rechtes im Krieg auf.Stecken Friedensbewegung und christliche Friedensethik in einem Dilemma? Der Ukraine-Krieg und die durch ihn ausgelösten Krisen fordern die Kirchen heraus. Was sind ihre Antworten? Pazifismus hat den Krieg nicht verhindern können. Ist alle Diplomatie am Ende? Gilt das völkerrechtlich verbriefte Recht auf Selbstverteidigung? Wie gehen Politik und Kirchen in den verschiedenen Ländern mit dieser Situation um? Diese und weitere Fragen werden mit Gästen aus Polen, Rumänien und der Ukraine diskutiert. Es haben ihre Teilnahme zugesagt: Dr. Dr. h.c. Johann Schneider, Regionalbischof in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Magdeburg: „Christliche Friedensethik auf dem Prüfstand – Krieg und Frieden in orthodoxer Sicht“, der Generalsekretär des Gustav-Adolfs-Werkes in Deutschland, Pfarrer Enno Haaks, Leipzig, zum Thema „Friedensethik in der Bewährung – Solidarität, Gebet und Hilfe im Bleiben und Gehen in der Ukraine und Europa“. Dr. Yuliya Kazhan, Mariupol, derzeit im Exil in Calau, berichtet von ihrer Flucht aus Mariupol. Stefan Bichler, Hermannstadt, beleuchtet Politik und Zivilgesellschaft in Rumänien. Gabriel Tischer und Dr. Ramona Besoiu, ebenfalls Hermannstadt, stellen die Strategie der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien vor. Wanda Falk, Generaldirektorin der Diakonie in Polen, Warschau, berichtet über die Lage der Flüchtlinge in Polen. Dr. Katharina Haberkorn, Beauftragte für die Partnerschaft des Bezirkes Schwaben zur Bukowina, Augsburg, „Von Büchern und Menschen in Bewegung und im Krieg. Aktuelles aus der Literatur der Ukraine“.Der Tagungsbeitrag beträgt 80 Euro pro Person (inkl. Programm und Verpflegung sowie Unterbringung im Doppelzimmer für zwei Tage) bzw. 100 Euro im Einzelzimmer plus 3,90 Euro ermäßigte Kurtaxe. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldungen sind zu richten an: „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Fax: (0971) 714747 oder per E-Mail an: info [ät] heiligenhof.de.