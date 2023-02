Ihr Vermächtnis für das Kulturerbe der Siebenbürger Sachsen

Liebe Leser und Leserinnen der Siebenbürgischen Zeitung, als Beilage in der Ausgabe 2 vom 31. Januar 2023 finden Sie die Broschüre der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek zum Thema Testament, Erbschaft und Vermächtnis. Auf den ersten Blick mag es sich um ein Thema handeln, dem man sich nur ungern zuwenden möchte. Es ist aber wichtig, sich rechtzeitig damit auseinanderzusetzen und einen „Letzen Willen“ oder eine testamentarische Verfügung juristisch einwandfrei zu verfassen.

Deckblatt der Broschüre, die der Ausgabe 2 der Siebenbürgischen Zeitung vom 31. Januar 2023 beigefügt ist.

Mit unserer Informationsbroschüre möchten wir in erster Linie auf das Thema aufmerksam machen und Sie dafür sensibilisieren. Die Siebenbürgische Bibliothek samt Archiv in Gundelsheim am Neckar ist das geschichtliche und kulturelle Gedächtnis der Siebenbürger Sachsen. Mit einem Vermächtnis oder Testament, in dem auch die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek bedacht wird, hinterlassen Sie Spuren über Ihre Lebenszeit hinaus. Sie tragen damit dazu bei, unser kulturelles und geschichtliches Gedächtnis langfristig zu erhalten und damit zu sichern. Dies war, ist und bleibt die Hauptaufgabe der vor annähernd 25 Jahren gegründeten Stiftung Siebenbürgische Bibliothek und sie benötigt dafür die Unterstützung durch die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen. Wir sind dankbar dafür, dass die Stiftung in den letzten Jahren immer wieder durch Landsleute testamentarisch bedacht wurde. Wir werden ihre Namen in Ehren halten und uns ihrer stets erinnern.Sie finden unsere Broschüre auch auf der Webseite der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek unter https://stiftung-siebenbuergische-bibliothek.de/wp-content/uploads/2023/01/Stiftungsbroschuere.pdf , wo sie heruntergeladen und an Interessierte weiterverteilt werden kann.Helfen Sie uns, für die Anliegen der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek zu werben. Sprechen Sie uns an, wenn auch Sie an die nachfolgenden Generationen mit einem Testament oder Vermächtnis weitergeben möchten, was Ihnen wichtig ist. Für den Vorstand der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek

Nils H. Mazgareanu