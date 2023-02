9. Februar 2023

Ehrenamtlicher Einsatz für Senioren

Für dreizehn Jahre außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit wurde Heidrun Şindilariu am 20. Januar 2023 in Neukirchen beim Heiligen Blut vom Ersten Bürgermeister Markus Müller in feierlichem Rahmen geehrt.





Nach der Umsiedlung in die Bundesrepublik gab es für ihre Fächerverbindungen keine Möglichkeit als Gymnasiallehrerin zu arbeiten.



Wo ein Wille – da auch ein Weg! Frau Şindilariu schulte in den Bereich der Altenpflege um, verlor aber ihre Berufung zu unterrichten nicht aus den Augen. 2004-2006 absolvierte sie in Erlangen ein Aufbaustudium für Psychogerontologie. In Bad Kötzting unterrichtet sie an der Pflegeschule das Fach Psychologie und Psychogerontologie und ist auch heute noch Beisitzerin bei Abschlussprüfungen. Gleichzeitig hielt sie zahlreiche Fortbildungen und Informationskurse über die Pflege von Demenzkranken allgemein und im häuslichen Bereich im Besonderen.



2010 eröffnete Frau Şindilariu in Neukirchen beim Heiligen Blut im Bayerischen Wald, wo sie mit ihrem Ehemann seit 2007 lebt, ein Beratungsbüro für pflegebezogene Fragen. Hier informiert sie ehrenamtlich über Umgangsformen bezüglich häuslicher Pflege Demenzkranker, bietet Unterstützung zu Fragen und Problemen mit der Pflegekasse und dem Ausfüllen von Akten und Unterlagen.



Für ihren engagierten Einsatz wurde Heidrun Şindilariu als Dank und Anerkennung mit einer Urkunde und einer Auszeichnung geehrt. Herzlichen Glückwunsch und noch viele gesunde und schaffensreiche Jahre. A. M.

Schlagwörter: Senioren, Lehrerin, Kronstadt

