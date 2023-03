Rolf-Bossert-Gedächtnispreis 2023 geht an Christian T. Klein

Der Preisträger der vierten Auflage des Rolf-Bossert-Gedächtnispreises ist Christian T. Klein aus Wien, 1961 in Katzendorf geboren (sein Vater ist Hermannstädter, die Mutter Kronstädterin) und 1987 in die Bundesrepublik Deutschland ausgewandert.

Christian T. Klein erhält den diesjährigen Rolf-Bossert-Gedächtnispreis.

1992 beendete Christian T. Klein in Deutschland sein in Bukarest begonnenes Studium der Biochemie. Seit 1993 lebt er in Wien und arbeitete jahrelang in der Krebsforschung im Auftrag der pharmazeutischen Industrie. Zurzeit ist er Fachhochschulprofessor am Institut Biotechnologie in Krems.Bisher veröffentlichte Christian T. Klein Gedichte in den Spiegelungen (Verlag Friedrich Pustet, Regensburg), im „Jahrbuch der Lyrik 2021“ und im „Jahrbuch der Lyrik“ 2023 (beides Schöffling & Co. Verlag).Die Verleihung des Preises erfolgt im Rahmen der diesjährigen Ausgabe der Deutschen Literaturtage in Reschitza amum 15.00 Uhr in der Deutschen Bibliothek „Alexander Tietz“ in Reschitza.

