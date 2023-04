19. April 2023

„Carl Filtsch im Kontext seiner Zeit“: Musikalisch-literarischer Salon in Bamberg

Nach Aufführungen in Hermannstadt und in Deutsch-Weißkirch findet der erste Musikalisch-literarische Salon „Carl Filtsch im Kontext seiner Zeit“ am 23. April 2023 um 11.00 Uhr im Grünen Saal der Harmonie, Schillerplatz 5, in Bamberg statt.

Porträt aus "Der junge Musiker Carl Filtsch, 1830-1845: Ein Lebensbild" von Ernst Irtel Das Konzept stammt von Dagmar Dusil, deren Anliegen es ist, das siebenbürgische Wunderkind Carl Filtsch einem breiteren Publikum mit Text und Klang näher zu bringen. Der bereits im frühen Alter von 15 Jahren verstorbene Carl Filtsch und seine Zeitgenossen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Carl Filtsch wurde 1830 im siebenbürgischen Mühlbach geboren und starb erst fünfzehnjährig in Venedig. Die Textpassagen werden von Dagmar Dusil und Luise Pelger Pomarius gelesen. Musikalisch kommen Werke von Carl Filtsch, Chopin, Liszt u. a. zu Gehör.



Solistin der Veranstaltung ist die aus Konstanza (Rumänien) stammende fünfzehnjährige Pianistin Irisa Filip, Preisträgerin zahlreicher nationaler und internationaler Klavierwettbewerbe, u.a. erhielt sie 2018 drei Preise beim internationalen Klavier- und Kompositionswettbewerb „Carl Filtsch“, der 2023 zum 27. Mal in Hermannstadt ausgetragen wird.



