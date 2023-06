13. Juni 2023

Ausstellung im RKI Wien: „Rumänische Künstler auf der Weltkarte“

Das Rumänische Kulturinstitut (RKI) Wien und das Brukenthal Nationalmuseum veranstalten vom 15. Juni und 16. Juli 2023 die Ausstellung „Rumänische Künstler auf der Weltkarte“. Die Eröffnung der Ausstellung findet am 15. Juni um 19.00 Uhr im Beisein des Kurators Alexandru Constantin Chituță im RKI Wien (Argentinierstraße 39) statt. Der Eintritt ist frei. Da die Plätze im Saal begrenzt sind, wird um Anmeldung per E-Mail an uawg[ät]rkiwien.at gebeten.

Die Ausstellung „Rumänische Künstler auf der Weltkarte“ ist eine der größten Veranstaltungen ihrer Art, die der zeitgenössischen rumänischen Kunst gewidmet ist und Werke aus der Sammlung des Anwalts George Șerban umfasst. Diese wurden von mehr als 50 rumänischen Künstlern geschaffen, die sich in Ländern auf der ganzen Welt niedergelassen haben. Es handelt sich um etwa 60 Werke: Malerei, Zeichnungen, Aquarelle, Lithographie und Skulpturen. In der Ausstellung in Wien werden ausgewählte Werke folgender Künstler gezeigt: Victor Brauner, Paul Neagu, Cristian Breazu, Tudor Banuș, Livia Balu, Georgeta Borusz, Ciobanu Victor Vladimir, Doru Covrig, Doina Botez, Oana Cajal, Petru Csehi, Aurel Cojan, Damo Istvan, Horia Damian, Wanda Decca, Camilian Demetrescu, Adrian Dumitrache, Ana Golici, Nicolae Golici, Harry Guttman, Herold Jacques, Hildegard Kleper Paar, Marcel Iancu, Ion Nicodim, Kovacs Johanna, Denissa Șerban Maschek, Wanda Mihuleac, Petre Balanica Nicăpetre, Peter Pusztai, Jules Perahim, Raluca Pilat, Georgeta Irina Pusztai, Valentin Popa , Adrian Pora, Magdalena Rădulescu, Dodi Romanaţi, Petre Rusu, Hedda Sterne, Saul Steinberg, Delia Perrois Sechel, Petre Velicu, Csaba Zemlenyi, Mihu Vulcănescu, Traian A. Filip, Kira Cristinel Popescu, Alma Mariana Ștefănescu-Scheinder, Alexandre Istrati, Sofia Frankl, Gert Fabritius.



Die Ausstellung ist ein Plädoyer für die Kunst, mit dem Ziel, zur Förderung rumänischer Künstler und Kulturschaffender aus der Diaspora beizutragen und das Publikum mit einer Vielfalt an Farben, Formen, Stilen und Techniken zu überraschen. Der Sammler George Şerban stellt die in der Ausstellung präsentierten Werke kostenlos zur Verfügung.

Schlagwörter: Ausstellung, Wien, RKI, Künstler, Rumänien

