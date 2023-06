Stuttgarter Vortragsreihe: Liederabend mit Angelika Meltzer

Am Freitag, dem 30. Juni, um 19.00 Uhr stellt Angelika Meltzer, Mitherausgeberin der inzwischen bekannten und beliebten Liedersammlung „E Liedchen hälft ängden – Ein Liedchen hilft immer“ (Herausgeber: Angelika Meltzer und Rosemarie Chrestels, Verlag Haus der Heimat Nürnberg 2017, 2018, 2020) das Werk mit über 300 Liedern aus Siebenbürgen vor.

Angelika Meltzer

Der „Stuttgarter Trachtenchor“ unter der Leitung von Ilse Abraham wird den Vortrag mit Liedern in Mundart musikalisch begleiten und bereichern. Es besteht auch die Möglichkeit, das Liederbuch für 20 Euro (und ein kleines Textbüchlein fünf Euro) zu erwerben. Selbstverständlich werden einige Lieder auch mit den Besuchern im Haus der Heimat, Schlossstraße 92, in Stuttgart gesungen.Wir bitten um Anmeldung zu dieser Veranstaltung innerhalb der Stuttgarter Vortragsreihe unter Telefon: (0711) 6150064 oder per E-Mail: siebenbuerger-sachsen-bw [ät] t-online.de.

Helmut Wolff

Lesen Sie auch: