11. Juli 2023

Neue Kunstgalerie des Siebenbürgischen Museums wird am 18. Juli im in Gundelsheim eröffnet

Das Siebenbürgische Museum Gundelsheim eröffnet seine Kunstgalerie in den neuen Ausstellungsräumen auf Schloss Horneck am Dienstag, 18. Juli, um 18.00 Uhr. Die neue Galerie bietet einen Überblick über bald fünf Jahrhunderte Kunstentfaltung und stellt die Werke siebenbürgischer Maler, Grafiker und Bildhauer in die Zusammenhänge europäischer Kunstproduktion.

Blick in die neue Gemäldegalerie des Siebenbürgischen Museums in Gundelsheim. Foto: Markus Lörz, Siebenbürgisches Museum Das Siebenbürgische Museum widerspiegelt mit seinen 23.000 Ausstellungsobjekten die Geschichte einer europäischen Kulturregion, in der die Siebenbürger Sachsen über Jahrhunderte lang ihr Selbstverständnis im Kulturaustausch mit dem vielethnischen Umfeld ihres Siedlungsgebietes im heutigen Rumänien entfalten konnten.



Im Festsaal von Schloss Horneck begrüßt zur Eröffnungsfeier vor geladenen Gästen Dr. Irmgard Sedler, Vorsitzende des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim. Heike Schokatz, Bürgermeisterin von Gundelsheim, Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, und Dr. Alexandru Constantin Chituţă, Generaldirektor des Brukenthalmuseums Hermannstadt, sprechen Grußworte.



Wie Dr. Markus Lörz gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung klarstellt, sei die Eröffnungsfeier nur für geladene Gäste. Für die Öffentlichkeit sei die neue Kunstgalerie ab Samstag, dem 22. Juli, zugänglich.

