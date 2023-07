Deutsche Literaturtage und Rezension im Fernsehen

Die deutschsprachige „Akzente“-Sendung des rumänischen Fernsehens TVR berichtete am 18. Mai ausführlich über die Literaturtage in Reschitza, die wichtigste deutschsprachige Veranstaltung dieser Art in Rumänien.

Hellmut Seiler im idgl-Podcast

In der „Akzente“-Sendung vom 25. Mai nahm Dr. Markus Fischer in der Sendereihe „Bücher und Bilder“ eine kenntnisreiche wie kurzweilige Besprechung des Bandes „Gnomen, Gedankensplitter und lyrische Launen“ von Hellmut Seiler vor. Die Sendungen sind in der Mediathek TVRplus unter „AKZENTE ȋnregistrări“ zu sehen: www.tvrplus.ro/emisiuni/akzente-70-13907 und www.tvrplus.ro/emisiuni/akzente-70-14103 In seiner neuesten Podcast-Folge präsentiert das Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (idgl) in Tübingen ein Gespräch mit dem Schriftsteller und Übersetzer Hellmut Seiler. Mit idgl-Mitarbeiterin Dr. Olivia Spiridon spricht der gebürtige Repser über die 1980er Jahre in Rumänien, über Temeswar und Richard Wagner, das literarische Leben in Rumänien und im Westen. Sie lesen Gedichte und bilanzieren literarische Erfahrungen der letzten Jahrzehnte. Der Podcast ist über Spotify abrufbar.