Initiativen des Vereins Kulturerbe Kirchenburgen

Über das zu reden, was man tut, fällt nicht jedem leicht. Wenn es sich allerdings um einen Verein handelt, der in der Öffentlichkeit steht, ist es wichtig, über das, was der Verein tut, zu berichten. Der Verein Kulturerbe Kirchenburgen tut einiges und es lohnt sich, darüber zu reden. Unser Rechenschaftsbericht aus dem vergangenen Jahr kann sich sehen lassen.

In der evangelischen Kirche Schmiegen bei Mediasch wurde eine neue Innendecke aus Holz eingezogen: Fotos: Kulturerbe Kirchenburgen e.V.

Wenn wir zurückblicken, so sehen wir auf eine Zeit, die geprägt durch die Pandemie und die Kontakteinschränkungen auch uns gezwungen hat, neue Wege zu gehen, um mit den Mitgliedern in Verbindung zu bleiben. So konnten wir einen stetigen Zuwachs der Teilnehmer bei unseren Online-Fachvorträgen verzeichnen. Geboten wurden im vergangenen Jahr Vorträge wie: „Zur Ikonographie königlicher Heiliger in der Kirche von Schmiegen. Politische Aspekte des Ladislaus-Kults in Siebenbürgen“ von Heidrun König, und Rainer Lehni referierte über die Nachbarschaften der Siebenbürger Sachsen.Im Februar 2022 konnte in der Kirche in Schmiegen, die von unserem Verein gepachtet wurde, eine neue Innendecke aus Holz eingezogen werden, die auch die freigelegten Fresken schützt, da die alte Holzdecke durch Wasserschäden und diversen Befall stark angegriffen war und sich im Zustand des Verfalls befand. Die Decke wurde komplett aus Vereinsmitteln finanziert.Mit dem Gymnasium von Reußmarkt konnte eine Kooperation in die Wege geleitet werden, um mit der Schulleitung und den Lehrern im Austausch zu bleiben, die Kinder und Eltern für die Kirche in Dobring zu interessieren und für die Zukunft Projekte ins Leben zu rufen, um eine Identifikation mit dem Denkmal und Wahrzeichen des Dorfes zu fördern. Dadurch hoffen wir, in Zukunft ein Verantwortungsbewusstsein durch Annahme des kulturellen Erbes zu schaffen. Ein Malwettbewerb im April, bei dem die von den Kindern eingereichten Bilder im Rathaus von Reußmarkt ausgestellt wurden, und ein Schreibwettbewerb zum Thema „Geschichten aus dem Dorf“ im Dezember mit der Prämierung der besten Werke stieß auf große Resonanz.Im Mai 2022 wurde die Reparatur des Gesimses und Eindeckung der Stützpfeiler in Schmiegen abgeschlossen. Die Restaurierung und Erneuerung des Gesimsprofils und der Eindeckung der Stützpfeiler stellten die letzte Etappe der vom Verein finanzierten Baumaßnahme für 2022 dar.Im Sommer 2022 wurde wieder ein Workshop für die Konsolidierung und Restaurierung von Fresken in enger Zusammenarbeit mit dem ARCUS-Verein unter der Leitung von Lorand Kiss durchgeführt. 15 Studenten aus Rumänien, Ungarn und Deutschland und drei Professoren nahmen daran teil.Ebenfalls im August 2022 fand der Siebenbürger Kultursommer statt, der uns die Gelegenheit bot, mit einem Tag der offenen Tür in der Kirche in Schmiegen teilzunehmen. Hierbei konnten sich die Besucher während zweier von Lorand Kiss, dem Restaurator für Wandmalerei, angebotenen Führungen über die freigelegten Fresken informieren.Unter Leitung von Prof. Marian Tiplic wurden die archäologischen Grabungen vom Vorjahr, im Rahmen eines neuen Workshops, in Schmiegen fortgesetzt. Es wurde ein kleiner Teil des ursprünglichen Ziegelbodens im Kircheninneren und der ehemaligen Sakristei freigelegt. Weiter wurden Tonscherben aus der Eisenzeit und dem Mittelalter nebst Überresten menschlicher Skelette zutage gefördert.Ein großes und wichtiges Aushängeschild unseres Vereins ist der Kirchenburgenkalender. Er erfreut sich großer Beliebtheit. Der Erlös aus dem Verkauf und auch den Spenden, die im Zusammenhang mit dem Kalender eingehen, kommt den von unserem Verein unterstützten Projekten in Siebenbürgen zugute. Den Bilderkalender wird es auch 2024 in seiner 7. Auflage geben. Bleiben Sie gespannt, welche Kirchenburgen einen Platz im neuen Kalender gefunden haben.An Pfingsten 2023 konnten wir in Dinkelsbühl beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen kurzfristig einen Platz am Stand des Deutschen Forums in der Schranne ergattern. Diesen Termin wollen wir in Zukunft wieder fest im Terminkalender fest verankern.Auch in diesem Jahr wird die Workshop-Reihe in Schmiegen fortgesetzt. Die Resonanz ist erfreulich groß. 25 Studenten und Professoren aus Rumänien, Deutschland und Ungarn Treffen sich in Schmiegen vom 31. Juli bis 6. August, um hier für sie und uns wertvolle Arbeit zu leisten und einen Koffer voller Erfahrungen mit nach Hause nehmen zu können. Wir freuen uns, diese Workshops etabliert zu haben, und hoffen, dass wir diese in Zukunft ausbauen können. Ebenso sollen im September wieder archäologische Ausgrabungen im Rahmen eines Praktikums fortgeführt werden. Diesmal verstärkt im Außenbereich. Über weitere Funde, die Spuren der eisenzeitlichen Siedlung rund um die Kirche in Schmiegen belegen können, wären wir sehr glücklich.Des Weiteren ist noch eine „Entgrünungsaktion“ geplant, das heißt die Pflege eines Kirchenhofes, bei der schädigender Pflanzenbewuchs entfernt wird. Über den Einsatzort wird noch beraten.Sollten wir mit unserem Bericht Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Rückfragen. Unsere Homepage www.kulturerbe-kirchenburgen.de gibt Auskunft über unsere Projekte, unseren Verein und wie Sie uns kontaktieren können.

Hildegard Kijek und Alex Kloos