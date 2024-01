16. Januar 2024

Weitere Kirchenburgen in Siebenbürgen wurden renoviert

Hermannstadt – Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde am 11. Dezember 2023 im Protokollsaal der Firma Siebenbürgisches Nugat in Kleinschelken die Beendung der Sanierungsarbeit an den Kirchenburgen in Kleinschelken (Șeica Mică) und Scharosch an der Kokel (Șaroș pe Târnave) bekannt gegeben. Beide Projekte wurden über das Regionale Operationelle Programm 2014-2020 finanziert.

Kirchenburgen saniert: Von insgesamt 13 in dem von der in ein EU-Projekt eingebundenen Kirchenburgen wurden an zehn die durch das Regionale Operationelle Programm 2014-2020 finanzierten Sanierungsarbeiten schon fertiggestellt. Unser Bild: Die Kirchenburg in Kleinschelken/Șeica Mică. Fotos: Werner Fink (Hermannstädter Zeitung) „Es ist ein Moment der Freude, nach einer langen Zeit von Problemen“, sagte Projektmanagerin Elena Curcean von der Firma Total Consulting. Es gehe um die achte bzw. die neunte Kirchenburg, von insgesamt 13 in dem EU-Projekt eingebundenen, an denen die Sanierungsarbeiten in dieser Finanzierungsetappe fertiggestellt werden. An vier weiteren Kirchenburgen werde noch gearbeitet.



Was die Kirchenburg in Kleinschelken betrifft, dauerte die Implementierungszeit von 2018 bis Ende 2023. Der Gesamtwert des Projektes belief sich auf 2,26 Millionen Lei (umgerechnet 454500 Euro). Davon wurden 2,11 Millionen Lei bereitgestellt ohne die Verpflichtung zur Rückzahlung. Der Eigenbeitrag des Nutznießers belief sich auf 195000 Lei. Die Planung geschah durch die Firma 3Dplan, ausgeführt wurden die Arbeiten von Tera Com. Eingebunden war selbstverständlich die Firma Drasib Construct, die zur Gruppe SN Deco und der Mannschaft von Uwe Draser gehört. Herausforderungen gab es auch während der Ausführung dieses Projektes. U.a. stiegen die Preise der Materialien während der Pandemie und mit dem Beginn des Ukrainekrieges. Ziele des Projekts waren die Sanierung der Kirche, die Erhöhung der Attraktivität und damit der Besucherzahlen um 40 Prozent. Ein weiteres Ziel war die Ermöglichung, die Kirche auch online zu besuchen. Zudem wurde ein Vermarktungsplan erstellt. Die Kirchenburg in Scharosch/Șaroș pe Târnave erstrahlt in neuem Glanz. Die Kosten für das Sanierungsprojekt der Kirche in Scharosch beliefen sich auf 1,7 Millionen Lei, von denen 1,5 Millionen Lei bereitgestellt wurden ohne die Verpflichtung zur Rückzahlung. Eine Herausforderung war wie immer bei solchen Projekten für das Mediascher Bezirkskonsistorium, die Kosten die nicht verrechnet werden konnten, zu decken, die sich auf 261500 Lei beliefen. Die Implementierung startete ebenfalls 2018. Ziele waren wie auch im Falle des Projektes in Kleinschelken die Sanierung und die Erhöhung der Anzahl der Touristen.



Neben der Kirchenburg in Heltau wurden auch die Arbeiten in Kelling und Großschenk abgeschlossen.



