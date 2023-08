13. August 2023

Kulturreferententagung in Bad Kissingen

Das Bundeskulturreferat lädt vom 24.-26. November zur Tagung der Kulturreferentinnen und Kulturreferenten nach Bad Kissingen ein.

Auf dem Programm stehen generationsübergreifende Veranstaltungen. Angeleitet von einer Trainerin mit langjähriger Erfahrung im freiwilligen Engagement wollen wir anhand von Praxisbeispielen lernen, was zu beachten ist, wenn man Alt und Jung auf Augenhöhe in Dialog bringen will. Am Ende der Tagung sollen die Teilnehmenden sich in der Lage fühlen, generationsübergreifende Veranstaltungen bei sich vor Ort durchzuführen. Eine Förderung des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen ist beantragt, weitere Informationen folgen.

Schlagwörter: Tagung, Kulturreferenten, Bad Kissingen, Generationen, Kulturwerk

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.