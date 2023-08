Zitat: "Angeleitet von einer Trainerin mit langjähriger Erfahrung im freiwilligen Engagement wollen wir anhand von Praxisbeispielen lernen, was zu beachten ist, wenn man Alt und Jung auf Augenhöhe in Dialog bringen will. "



Ich greife das Thema als erster auf, weil ich eine breite Diskussion zum Thema:

-"Siebenbürgische Kultur" (Was gehört in unseren "kulturellen Rucksack" zwangsläufig rein)

- "Alt und Jung", ist mir zu allgemein: hier gehört eine genaue Analyse der Zielgruppe, anhand der Analyse der Alterszusammensetzung der Mitglieder in der jeweiligen Kreisgruppe

- "auf Augenhöhe begegnen" ist sicher auf die Veranstaltungen bezogen, nicht auf Kompetenzen im Sinne von Mediation oder Konfliktlösung?



Ich finde es gut, wenn für dieses große Thema Kompetenzen vermittelt werden.

Das ändert aber nichts daran, dass ein großes Bild über unsere Kulturpolitik im Verband noch sehr im "Ungefähren" und etwas "nebulös" ist, im dem Sinne, dass ein Außenstehender nicht eine Zusammenfassung in die Hand bekommen kann, wo im Sinne der Kulturpolitik alles drin steht was zurzeit an Zielen verfolgt werden und wasgetan wird.

Ebenso einen Katalog ausarbeiten an Maßnahmen die bisher noch nicht umgesetzt werden konnten, was noch dringend getan werden muss und was man fortlaufend tun muss, damit wir außerhalb unserer Heimat Siebenbürgen unsere Siebenbürgisch Sächsische Kultur in Ihrer Vielfalt für die nächsten Generationen lebendig erhalten können (für möglichst viele unserer hier geborenen und aufwachsenden Kinder).

Insoweit finde ich den Plan des Bundeskulturreferats ausgezeichnet und freue mich auch auf einen konstruktiven Dialog zum Thema Siebenbürgische Kulturpolitik.