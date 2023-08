Einladung zur posthumen Vergabe des Dorfschreiberpreises von Katzendorf 2023

Der Preisträger für den Dorfschreiber von Katzendorf (Caţa) 2023 steht fest: Es ist der siebenbürgische Sprachwissenschaftler, Volkskundler und Tsiganologe Heinrich Adalbert von Wlislocki, geboren 1856 in Kronstadt und begraben 1907 in Mühlbach. Vergeben wird der achte Preis wieder im ehemaligen Pfarrhaus in Katzendorf, und zwar am Wochenende Freitag, den 15., bis Sonntag, den 17. September.

Heinrich Adalbert von Wlislocki (1856-1907) ist der Dorfschreiber von Katzendorf 2023

„Haideblüten“ (1880), das bekannteste Buch von Heinrich von Wlislocki

Neu ist in diesem Jahr die Idee des Preisstifters Frieder Schuller, den Preis posthum zu vergeben. In der Einladung verspricht er: „Beiläufig, fast vergessen, trotz seiner Einmaligkeit, soll Wlislocki neben dem unbekannten Grab in Mühlbach (Sebeș) auch in Katzendorf eine lebendige Bleibe für eine kleine Ewigkeit haben.“Vorgelesen wird u.a. aus dem Werk „Heideblüten“, einer Sammlung von Volksliedern transsilvanischer Zigeuner, die 1880 in Leipzig erschienen ist. Es geht also um die Geschichte des fahrenden Volkes und um den einmaligen Lebenslauf des fast vergessenen Autors. Wer also Altes und Neues über das fahrende Volk erfahren oder wer weitab vom Mainstream feiern will, wer den Reiz des Gastgebers als Erzähler unter der alten Linde im Garten erleben will, ist herzlichst nach Katzendorf eingeladen.: Pfarrhaus (Casa Parohială), RO-507040 Caţa (Katzendorf), Rumänien, Telefon: (0040) 749-97 67 58, oder per E-Mail: schuller942 [ät] web.de