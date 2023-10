Inhaltsreiche Ergänzungen zu den Industriedenkmälern

Volker Wollmann: Patrimoniu preindustrial și industrial în România [Vorindustrielle und industrielle Denkmäler in Rumänien], Band X; Sibiu/Hermannstadt: Honterus Verlag, 2022, 358 Seiten, ISBN 978-606-008-131-9

Hermannstadt war nicht nur Verwaltungssitz, sondern auch ein starkes industrielles Zentrum.

Präsentation eines historischen Keramik-Brennofens in Schäßburg. Abbildung aus dem Band X der Industriedenkmäler von Dr. Volker Wollmann.

Briefkopf der Ersten Siebenbürgischen Schokoladefabrik „Hess“ in Kronstadt

Es ist immer wieder eine angenehme Überraschung – wenn auch mit Wermutstropfen ob der nicht nur positiven darin enthaltenen Nachrichten – einen weiteren Band zur Dokumentation des industriellen Kulturerbes Rumäniens aus der Feder des Historikers Dr. Volker Wollmann in den Händen zu halten. Es ist bereits der zehnte Band und für den Rezensenten eine angenehme Aufgabe, diesen summarisch vorzustellen.Auch dieser Band beginnt mit guten und schlechten Nachrichten über den Erhalt bzw. den Verfall von (Industrie-)Denkmälern in Rumänien. Um das Erfreuliche hervorzuheben: Das Interesse und Verständnis für den Erhalt und die Nutzung von Denkmälern steigt in Rumänien, wenn auch langsam; Initiativen wie jene der „Ambulanţa pentru Monumente“ (Rettungswagen für Denkmäler), Siebenbürgische Zeitung, Folge 12 vom 25. Juli 2022, Seite 1, sind ein Beispiel dafür. Die Sicherung und Präsentation eines Keramik-Brennofens aus dem 4. Jahrhundert in Schäßburg können als vorbildlich bezeichnet werden.Wollmann berichtet in der Einleitung auch über aktuelle Entwicklungen bei technischen Museen, die ein maßgeblicher Akteur der Kulturgutsicherung für Industriedenkmäler sind. Den Hauptteil bilden Aktualisierungen zu den bisher erschienenen neun Bänden der Buchreihe. Möglich wurden diese Ergänzungen durch die nach Aufhebung der pandemiebedingten Einschränkungen wieder möglichen Feldforschungen, dem Zugang zu bisher nicht ausgewerteten Archiven, dem Auftauchen weiterer Firmenunterlagen (mit teilweise einmaligen fotografischen Dokumentationen) sowie der bewundernswerten Akribie des Autors.Das Ergebnis dieser Anstrengungen – und solche sind mehrwöchige Recherche-Reisen mit einem straffen Programm einerseits und vielen Unwägbarkeiten andererseits – kann sich sehen bzw. lesen lassen; die Abbildungen zu dieser Rezension legen ein beredtes Zeugnis dafür ab.Der regionale Schwerpunkt der Ergänzungen – wie auch der bisherigen Bände – liegt bei Siebenbürgen, dem Banat, Bukarest und Umgebung sowie den weiteren Industriestädten im Süden des Landes und an der Küste des Schwarzen Meers. Bei künftigen Ergänzungen könnte bzw. sollte der Blick verstärkt auf die östlichen Landesteile Rumäniens gelenkt werden; industriegeschichtlich gibt es dort einiges zu entdecken. Die wirtschaftsgeschichtlich relevanten Denkmäler in Jassy und dem Norden der rumänischen Moldau, der historischen zu Österreich-Ungarn gehörenden Bukowina (Buchenland), sind Beispiele dafür.Nachdem der Rezensent mit der Ankündigung, es handelt sich um den letzten Band der Reihe, nicht nur einmal falsch gelegen ist, werde ich mich solcher Vorhersagen enthalten, auch wenn der Klappentext der Rückseite ein Ende der Reihe andeutet. Ganz im Gegenteil: Wie aus gewöhnlich gut unterrichteter Quelle (nämlich dem Autor selbst) vermeldet wird, bestehen fortgeschrittene Überlegungen zu weiteren Bänden. Der nächste Band soll unter anderem eine Darstellung der bei der Errichtung von Schloß Pelesch in Sinaia eingebaute Technik und ein Ortsnamenverzeichnis aller bisher erschienenen Bände beinhalten. Insbesondere letzteres macht die Buchreihe zu einer faktisch unerschöpflichen und leicht zugänglichen Quelle für Heimatkundler und Ortsmonographen. Dem Autor sei die Gesundheit und Kraft gewünscht, diese Vorhaben auch umsetzen zu können. An seiner Motivation und Schaffensfreude bestehen keine Zweifel. Wünschenswert wären auch Überlegungen, wie der weltweit immer mehr Beachtung findende Tourismus zur Industriekultur auch Rumänien erfassen könnte.Das durchweg bebilderte und in sehr guter Qualität hergestellte Buch kann beim Verfasser Dr. Volker Wollmann, Telefon: (06261) 64174, zum Preis von 22,50 Euro (inkl. Versand) bestellt werden.

