9. November 2023

IKONA. Heilige Frauen in der orthodoxen Kunst

Das Ikonen-Museum Recklinghausen zeigt in Kooperation mit dem Ikonenmuseum Frankfurt am Main und dem Ikonenmuseum Kampen (Niederlande) vom 12. November 2023 bis 17. März 2024 die Ausstellung „IKONA. Heilige Frauen in der orthodoxen Kunst“.

Debatten über die Stellung der Frau in der Gesellschaft werden seit Jahrzehnten geführt, sie sind in den letzten Jahren im Zuge der Gender-Diskurse und der #MeToo-Bewegung aktueller denn je. Die Ausstellung legt als erste Ikonen-Ausstellung ihren Fokus auf die Darstellung heiliger Frauen in der orthodoxen Ikonenmalerei und möchte einen Beitrag dazu leisten, die Wahrnehmung und die Darstellung von Frauen in anderen Kulturen zu beleuchten und ihrer historischen Entwicklung nachzuspüren.



Über siebzig Exponate (überwiegend aus Russland bzw. den Regionen des ehemaligen Zarenreichs, dazu mehrere griechische und eine bulgarische Ikone) aus den drei Partnermuseen und von privaten Leihgebern illustrieren das breite Spektrum weiblicher Heiligkeit. Neben Märtyrerinnen, Eremitinnen und Nonnen gab es auch machtbewusste Herrscherinnen, die als Heilige verehrt wurden. Besonders geprägt wurde das christliche Frauenbild von Eva und Maria. Wir möchten unserem Publikum die spannenden Geschichten dieser Frauen erzählen und fragen, was sie über die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern sowie die Entstehung und Vermittlung prägender Vorstellungen von Weiblichkeit mitteilen.



Die Ausstellungseröffnung findet am 12. November um 15.00 Uhr in der Kirche St. Peter gegenüber dem Ikonen-Museum, Kirchplatz 2a, 45657 Recklinghausen, statt. Das Museum ist Dienstag bis Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, Heiligabend und Silvester von 11.00 bis 14.00 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt drei Euro, Kinder unter 14 haben freien Eintritt. Weitere Infos:



