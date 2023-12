"Clara" feierte Weltpremiere in Deutschland: Rumänien mit fünf Filmen beim 33. FilmFestival Cottbus

FilmFestival Cottbus des osteuropäischen Films (FFC) ist eines der weltweit führenden Festivals, das dem aktuellen Filmschaffen in Ost- und Mitteleuropa ein einzigartiges Forum als Branchentreff von Filmemachern im Dialog mit dem Publikum bietet. Besonderer Wertschätzung erfreut sich bei den Filmemachern der FFC-Kooperationsmarkt Cottbus „connecting cottbus“ („co-co“) mit einer Networking-Plattform zur Produktion multinationaler Filme. Ein Teil der Co-Produktionen des FFC 2023 basiert auf „co-co“ voriger Jahre.

Regisseur Tudor Giurgiu wurde für den Spielfilm „Libertate“ über die Ereignisse im Dezember 1989 in Hermannstadt ausgezeichnet. Fotos: Berndt Brussig

In Cottbus (von links): Lucas Puia (14), der im Familiendrama „CLARA – Rumäniens vergessene Kinder“ den Sohn von Clara (Olga Török) spielt, freut sich mit Regisseur Sabin Dorohoi (neben ihm) auf den Publikumspreis. Cristian Niculescu (Dritter von links), Direktor des Rumänischen Kulturinstituts Berlin, und Programmdirektor Bernd Buder.

Auf dem 33. FilmFestival des osteuropäischen Films Cottbus liefen 150 Filme, darunter fünf Filme allein aus Rumänien, alle ausgewählt von international agierenden Filmexperten des FFC, entdeckt etwa auf dem Transilvania International Film Festival (TIFF) in Klausenburg (Cluj) und den Internationalen Filmfestspielen Berlin. Strukturiert nach den Kategorien Spiel- und Kurzfilm, liefen die Filme in einer der insgesamt 15 Sektionen wie Wettbewerb Spielfilm, Wettbewerb Kurzfilm sowie Wettbewerb Jugendfilm und Spotlight. Stand Rumänien auf dem FFC 2022 als Spotlight ROMANIA im Mittelpunkt, hieß das diesjährige Spotlight UKRAINE mit Filmen, die in beeindruckender Weise zeigen, welche Herausforderungen die Menschen unter den unmenschlichen Bedingungen des Kriegszustandes bewältigen müssen. Anna Buryachkova, Regisseurin der ukrainisch-niederländischen Co-Produktion Nazavzhdy-Nazavzhdy“ / „Forever-Forever“, eine fesselnde Coming-of-age-Geschichte Jugendlicher im Kiew der späten 90er Jahre, wurde mit dem Spielfilm-Hauptpreis ausgezeichnet.Aufgeführt wurden die 150 Filme je nach Kategorie und Sektion in acht Spielstätten, darunter der Stadthalle, Headquarter des FFC, und dem Raumfahrt-Planetarium, das die Besucher mit per Planetarium-Spezialtechnik in die Kuppel projizierten Filmen begeisterte.Das FilmFestival Cottbus, 1991 aus der Taufe gehoben, zieht Filmemacher aus Ost- und Mitteleuropa zunehmend in seinen Bann, bietet es doch einen einzigartigen Überblick über das aktuelle Filmschaffen der Länder dieser Regionen. Rumänien war in diesem Jahr mit fünf Filmen dominant. Dass es zunehmend als Filmland wahrgenommen wird, zeigt die Mitwirkung rumänischer Experten in Jurys: des Regisseurs Vlad Petri im Jury-Team DIALOG und des Historikers Angelo Mitchievice im Team FIPRESCI.Zu den 17 Welturaufführungen des 33. FFC zählte das Familiendrama „Clara – die vergessenen Kinder Rumäniens“ von Sabin Dorohoi. Die Weichen dieser rumänisch-ungarischen Co-Produktion wurden auf dem FFC-Kooperationsmarkt Cottbus „connecting cottbus“ 2019 gestellt. Mit dem FIPRESCI-Preis wurde der Film „Libertate“ des Regisseurs Tudor Giurgiu ausgezeichnet. Beruhend auf wahren Begebenheiten, zeichnet er ein erschreckendes Bild von dramatischen Ereignissen in Hermannstadt im Dezember 1989 in Zusammenhang mit dem Sturz Ceaușescus. Der aus Bistritz stammende Regisseur Vlad Petri (44) präsentierte den Semi-Dokumentarfilm „Între revoluţii“ („Zwischen den Revolutionen“), ein Festival-Hit, der auf über 100 Festivals auf drei Kontinenten, darunter in den USA und Indien, Furore machte.Der Regisseur Cristi Puiu zeigte den Spielfilm „MMXX“, der schonungslos und direkt die Handy-Manie von Zeitgenossen unter die Lupe nimmt. „Potemkiștii“ von Radu Jude, Gewinner des Goldenen Bären der Berlinale 2021, lief im MIOB-Programm.

Berndt Brussig