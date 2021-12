1. Dezember 2021

Klausenburg ist UNESCO-Filmstadt

Anfang November wurde Klausenburg zur „Unesco City of Film“ erklärt und so die erste rumänische Stadt, die diesen Titel trägt.

Die bedeutende Auszeichnung kommt heuer anlässlich der 20. Jubiläumsfeier der Internationalen Filmfestspiele Transilvania (TIFF), wie die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ) berichtet. Diese bringen jährlich nationale und internationale Schauspieler, Filmemacher, Produzenten, Ton- und Schnittmeister u.v.a. zusammen, bilden Studenten und Schüler aus, die sich für den Filmbereich interessieren. Allein bei der diesjährigen Auflage waren rund 100000 Zuschauer bei den Vorführungen anwesend. TIFF gilt als eines der wichtigsten Festivals in der Region und möchte in Kooperation mit unterschiedlichen Kulturinstitutionen und Behörden die Filmlandschaft weiterentwickeln. Das „Hollywood Siebenbürgens“, wie Klausenburg Anfang des 20. Jahrhunderts dank der zahlreichen Filmproduktionen in den Transsylvania Studios von Jenö Janovics genannt wurde, soll weiterhin aufblühen, so die Vertreter des Festivals.

Schlagwörter: Klausenburg, UNESCO, Film, Filmfest

