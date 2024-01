11. Januar 2024

Trachtenbuch wird in München vorgestellt

Das Buch „Heimat im Gepäck: Vertriebene und ihre Trachten“ (2023), herausgegeben von Katrin Weber, wird am Donnerstag, dem 18. Januar, 19.00 Uhr, im Haus des Deutschen Ostens (HDO), Am Lilienberg 5, in München präsentiert. Referenten sind Katrin Weber (Ansbach), Walter Appelt (Marloffstein) und Michael Volk (München), moderiert wird die Buchpräsentation von Patricia Erkenberg vom Haus des Deutschen Ostens.

Die Siebenbürger Sachsen sind im Buch unter anderem durch die Nordsiebenbürgerin Erika Hoos vertreten. Fotos: Walther Appelt Unter Zwang die Heimat verlassen müssen – das ist ein einschneidendes, oftmals traumatisierendes Erlebnis. So erging es den Millionen von vertriebenen Deutschen aus dem östlichen Europa ebenso wie den Spätaussiedlern in den 1990er Jahren.



Ein Mittel, um mit diesem Verlust fertigzuwerden, war oft der Griff zu Kulturgut aus der ehemaligen Heimat: Musik, Dialekt, Kochkunst, Tracht. Doch gerade bei der Tracht stellen sich viele Fragen: Wie alt sind die „alten Traditionen“ denn eigentlich? Gab es sie in der alten Heimat überhaupt oder sind sie eher ein Produkt nachkriegszeitlichen Wunschdenkens? Katrin Weber befragte über fünfzig betroffene Menschen nach ihrer Lebensgeschichte und ihrer Tracht. Dabei kamen zum Teil erstaunliche Geschichten ans Licht. Zusammen mit einem Team renommierter Fachleute werden verschiedene Aspekte aus dem Banat, aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Siebenbürgen und dem Sudetenland aus Sicht von Kultur, Politik und Geschichtswissenschaft, Modekunde und Psychologie unter die Lupe genommen.



Das daraus entstandene, reich bebilderte Buch mit brillanten Aufnahmen moderner Trachtenträger des Fotografen Walther Appelt beschäftigt sich kritisch mit Fragen nach Identität und Heimatverlust, nach Erhalt und Weitergabe, Integration und Ausgrenzung durch Kleidung und entmythisiert das ein oder andere Trachtenklischee.



Katrin Weber ist Leiterin der Trachtenforschungs- und -beratungsstelle des Bezirks Mittelfranken. Sie studierte Mediävistik und Kunstgeschichte an der Universität ­Regensburg und der Mediävistischen Germanistik, Kunstgeschichte und Byzantinistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Schlagwörter: Trachten, Buchvorstellung, HDO München

