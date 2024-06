Kreisgruppe Heidenheim e.V.: Teilnahme am Trachtenumzug in Dinkelsbühl

Die Kreisgruppe Heidenheim nahm mit ca. 90 Trachtenträgern inklusive 24 Musikanten aus den kooperierenden Blaskapellen Göppingen und Heidenheim am Pfingstreffen in Dinkelsbühl teil.

Heidenheimer Teilnehmer des Trachtenumzugs beim Heimattag in Dinkelsbühl. Foto: G. Dengel

Allen voran natürlich die Blasmusik, gefolgt von Trachtenträgern in typischen Trachten aus verschiedenen Regionen Siebenbürgens. Gezeigt wurden Trachten aus dem Umfeld von Hermannstadt, Stolzenburg, Großau, Kleinscheuern. Die vielen Zuschauer am Rande des Festzugs applaudierten emotional, was sicherlich auch darauf zurückzuführen war, dass die vielen generationsgerechten Trachten im Umzug getragen und den Zuschauern präsentiert wurden. Besonders hervorzuheben ist, dass neben der älteren Generation über 34 Jugendliche der Jugendtanzgruppe Heidenheim sich am Festumzug beteiligten, um im Anschluss an den Festumzug mit weit über 500 anderen Jugendlichen aus Deutschland die Tradition aus Siebenbürgen beim Volkstanz vor der Schranne in Dinkelsbühl die Tracht in ihrer ganzen Vielfalt und Einzigartigkeit zu repräsentierten. Dank gilt allen Trachtenträgerinnen und -trägern sowie den beiden Blaskapellen und der Jugend, die diesen Tag zu einem besonderen Ereignis machten und ein einzigartiges Gesamtbild in der Öffentlichkeit abgaben.

Günther Dengel