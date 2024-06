Ehrenbürger Kronstadts

Kronstadt – Der Stadtrat von Kronstadt hat in seiner Sitzung am 30. Mai zwei Persönlichkeiten aus den Reihen der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft zu Ehrenbürgern der Stadt erklärt, insbesondere für Verdienste im Bereich der Kultur: Arnulf Einschenk, Holzinstrumentenreparateur und Klavierstimmer, und den Organisten der Schwarzen Kirche und Leiter des Kronstädter Bachchors, Steffen Schlandt.

Die offizielle Überreichung der Urkunden findet an einem späteren Datum statt. Darüber hinaus billigte die Plenarsitzung die Verleihung des Ehrenbürger-Titels an zehn weitere Bürger von Kronstadt. Zwei Titel wurden post mortem an Marius Cisar (Schauspieler und ehemaliger Leiter der Redoute) und Florin Nicolae Olteanu (ehemaliger Leiter der Ambulanz) verliehen. Die anderen Titel gingen an die Schriftstellerin Ioana Pârvulescu, die Schauspielerinnen Nora Vlad und Cătălina Mustaţă, den Rechtsanwalt Adrian Rusu und die Revolutionäre Laszlo Huba-Elod, Gheorghe Neghină, Costică Dinu und Florentin Tache.

ADZ