Urzelntag in Sachsenheim 2024

Mittlerweile ist der Urzelntag nicht mehr nur der Fasnachtssamstag, sondern längst viel mehr für und in Sachsenheim. Beginnend mit wochenlanger Vorbereitung, Planung und Plakatierung startet die „heiße“ Phase der Urzelnzunft in Sachsenheim bereits am Montag vor dem Urzelntag mit der Anlieferung des Schutzbodens für die Sporthalle, die bis zum Freitagmittag fertig aufgebaut sein wird.

Helfermannschaft des Kinderfaschings in Sachsenheim. Foto: Christian Guist

Donnerstagvormittag: in den Kindergärten

Donnerstagnachmittag: Aufbau der Halle

Freitagvormittag: Aufbau der Halle und Kinderfasching

Brauchtumsfiguren im Schlosshof. Foto: Jürgen Kotsch

Freitagmittag: Kinderfasching

Reifenschwingerin Biggi Andree im Einsatz. Foto: Jürgen Kotsch

Freitagabend: Umbau für den Urzelntag

Samstag: endlich wieder URZELNTAG

Urzelnball: Einmarsch mit Zunftmeister Thomas Lutsch. Foto: Jürgen Kotsch

Samstagabend: Sachsenheim tanzt – der Urzelnball

Sonntag: Abbau

Weiter gehts in der Früh des „Schmotz’gen Donnerstag“: es werden ca. zwölf Kitas und Kindergärten Sachsenheims von verschiedenen Urzelngruppierungen mit Kind und Kegel besucht. Sandra Gärtner übernimmt hier federführend die jährliche Organisation und teilt die Urzeln in die verschiedenen Gruppen ein.Zur Vorbereitung haben die Kindergärten, wie bereits in der Coronazeit, wieder die Urzelnkisten erhalten – gefüllt mit allem, was dazu gehört: Urzelnanzug, Larve, Peitsche, Quetsche und Schelle. Malvorlagen, Puzzle und Memory dürfen natürlich nicht fehlen. Sehr kindgerecht wird dann den Kindern die Urzeln-Saga erzählt und sie dürfen auf Tuchfühlung mit den Urzeln gehen. Larven werden anprobiert und auch an den Schellen wird mal kräftig gerüttelt. Ein Vormittag, der zu Herzen geht, denn alle Kinder sind immer sehr begeistert von den Urzeln. Als Dank für den Besuch haben die Kinder meistens etwas vorbereitet. Die Urzeln werden mit lauten Hirräi und Liedern begrüßt und erhalten oft selbstgebastelte Geschenke, Karten und Süßigkeiten.Nach einer kurzen Stärkung gehts am Donnerstagmittag bereits direkt weiter zum Aufbau der Halle für den Kinderfasching und Urzelntag. Etwa 50-70 fleißige Helfer verwandeln innerhalb wenigen Stunden eine Sporthalle in eine Festhalle. Viele Meter Fasnetsbändel werden aufgehängt, lange Bahnen mit Schutzboden ausgelegt, ca. 150 Tische gestellt und 900 Stühle in der Halle platziert. Die Umkleidekabinen verwandeln sich in eine Küche und Lagerräume, so manche Garage in eine Bar oder Ausgabestelle. Literweise Getränke werden angeliefert, Kabel verlegt und Kühlschränke mit Essen bestückt. Man merkt, dass alle ein eingespieltes Team sind und wissen, wo sie anpacken müssen. Zum Glück werden alle Helfer an den hohen Tagen von der Kreisgruppe Sachsenheim immer bestens mit belegten Broten versorgt, so bleiben alle trotz vieler Arbeit immer bestens gelaunt und gestärkt.Am Freitagmorgen gegen 9.00 Uhr sieht man viele schon wieder in der Halle rumspringen.Es sind die „Kleinigkeiten“, die noch getan werden müssen, aber genauso zeitaufwendig sind, wie die Grobarbeiten am Donnerstag. Tische dekorieren, Luftballons aufblasen, Schilder laminieren und aufhängen, Preislisten verteilen, Einsatzpläne besprechen, Fanshop aufbauen etc. – all diese Dinge müssen auch erledigt werden. Ab ca. 11 Uhr steht die Halle dann im Zeichen des Aufbaus für den Kinderfasching am Nachmittag. Verschiedene Spielstationen werden aufgebaut, die Musikanlage gecheckt und die Ausgabestellen mit Getränken, Donuts, Hotdogs und Krapfen bestückt. Kein Wunsch der Kinder soll unerfüllt bleiben.„Hirräi und herzlich willkommen zum großen Kinderfasching“ in der ausverkauften Sporthalle hieß es am Freitag, dem 9. Februar. Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. veranstaltet den Kinderfasching seit 2018 in Kooperation mit der Kreisgruppe Sachsenheim des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Nach stetig steigenden Besucherzahlen in den letzten Jahren gab es heuer einen Rekord von 800 Besuchern. Bereits zehn Tage vorher war die beliebte Veranstaltung restlos ausverkauft.In ein kunterbuntes Meer, bestehend aus unzähligen Prinzessinnen, Feen, Superhelden, Polizisten und Clowns, konnte von der Bühne aus geblickt werden, und so begrüßten Zunftmeister Thomas Lutsch und Kreisgruppenvorsitzender Johann Krestel eine sehr gut gelaunte Gesellschaft. Die verschiedenen Spielstationen, Bewegungsparcours, Kinderschminken und Tattoos ließen viele Kinderherzen höherschlagen und wurden dankbar, aber vor allem mit geduldiger Wartezeit angenommen. Auch der beliebte Luftballon-Clown erfüllte wieder alle Wünsche seiner kleinen verkleideten Fans.Höhepunkt des Nachmittags war vor allem die Brauchtumspräsentation der Urzeln, bei der den Kindern und Eltern die historischen Hintergründe des Urzelnbrauchs erzählt und erklärt werden. Viele Kinder kannten diese Geschichte bereits, da bei der Kindergartenbesuchen im Vorfeld des Urzelntags stets gut aufgepasst wurde.Was wäre aber ein Kinderfasching ohne Animation und Maskenparade? Klein und Groß tanzten ausgelassen und munter auf die Anweisungen der fleißigen Animateurinnen mit. Die Maskenparade, bei der sich natürlich wieder ganz wunderbare kreative Kostüme zur Prämierung fanden, endete in einer langen fröhlichen Polonaise der Gäste.So eine große dreistündige Veranstaltung organisiert sich natürlich nicht von allein, und so gilt der herzliche Dank allen Helfern und Unterstützern dieses Tages.Kaum verlässt das letzte Kind gegen 18.00 Uhr die Sporthalle, wird schon eifrig gekehrt, aufgeräumt und umgebaut, denn wenige Stunden später steht am nächsten Morgen schon der erste Urzel in der Halle. Spielstationen werden abgebaut und durch weitere Tischreihen mit Stühlen ersetzt. Jeder Urzel und jeder Zuschauer soll am Urzelntag seinen Platz finden. Die ersten Urzeln reisen immer bereits am Freitagabend an und so wird die Nacht von Freitag auf den langerwarteten Samstag meist eine recht kurze, aber dafür sehr gesellige.8.00 Uhr ist Treffpunkt in der Sporthalle, die Urzeln registrieren sich bei ihren Partführern und kurz drauf begrüßt Thomas Lutsch als Zunftmeister seine 500!! gutgelaunten Urzeln. Unzählige Hirräi‘s und Umarmungen werden miteinander ausgetauscht, bevor alle Urzeln mit fünf großen Bussen in die Ortsteile Sachsenheims gefahren werden.Beginnend mit kurzen Umzügen in Spielberg, Häfnerhaslach, Hohenhaslach und Kleinsachsenheim führt der Vormittag den großen Urzelntross dieses Jahr nach Ochsenbach, der Ortsteil, in dem die erste Parade mit Brauchtumsvorführungen stattfindet. Musikalisch und närrisch begleitet durch den Musikverein Ochsenbach und den Kirbachtaler Hexen werden die Urzeln von sehr vielen Ochsenbacher Zuschauern erwartet und zum Empfang durch den Ortsvorsteher Herr Baum eingeladen und begrüßt.Die Ortsteile lassen sich natürlich auch bei Speis und Trank nicht lumpen, und so kann sich jeder Urzel am Vormittag mit Brezeln, Wein und Apfelschorle für die Weiterfahrt Richtung Großsachsenheim stärken.11.45 Uhr zeigt die Bahnhofsuhr, als mit Urzeln vollgeladene Busse ankommen. Die Urzeln staunen über die unendliche Masse an Zuschauern und so auch umgekehrt. Angeführt von den besten Plätschern der Urzelnzunft sowie der Stadtkapelle Sachsenheim, setzt sich der Umzug just mit dem Mittagsschlag in Bewegung: in Richtung Schlosshof. Die Brauchtumsfiguren werden von 80 Spalierurzeln der roten und blauen Parte umrahmt und von den restlichen Urzeln in alter Tradition begleitet und beschützt.Im Schlosshof werden die Urzeln nicht nur von Bürgermeister – und selbst auch Urzel – Holger Albrich erwartet, sondern von weiteren Hunderten von Zuschauern. Ein Festspiel und Augenschmaus für jedes Urzelnherz. Als Dank für die schönen Worte vom Bürgermeister und Besucherscharen zeigen die Stadtkapelle und die Brauchtumsfiguren erneut, was sie können. Ein einzigartiges Brauchtum was seit Jahrzehnten in den Familien weitergegeben und gepflegt wird.Der traditionelle Besuch des Pfarrers gehört natürlich zu jedem Urzelntag auch dazu. Pfarrer Hoffmann empfängt die bereits hungrigen Urzeln mit schön gereimten Worten und gibt ihnen seinen Segen. Zu den Klängen von „Of deser Ierd“ wird so mancher im Pfarrhof melancholisch, doch bald wartet in der Halle das Mittagessen.Der Urzelnmarsch, der 2015 zum 50-jährigen Jubiläum speziell für die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. von Wulf Wager komponiert wurde, und ein lauter Peitschenknall vom Zunftmeister Thomas Lutsch kündigt in der Halle das Eintreffen der 500 lärmenden Urzeln an. „Siebenbürgen süße Heimat“ singen Saal und Urzeln gemeinsam und voller Inbrunst, bevor es an das wohlverdiente Essen geht. 2000 Krautwickeln warten auf Urzeln und Gäste. Nach dem Essen dirigiert und spielt die Stadtkapelle Sachsenheim erneut die alte Melodie zum Tanz der Brauchtumsfiguren Schneiderrößchen & Mummerl, Bär & Treiber sowie den Reifenschwingern.An einem solchen Tag dürfen Ehrungen nicht fehlen. Voller Dankbarkeit um die geleisteten Dienste für die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. erhalten die Urzelnratsmitglieder Jürgen Gärtner, Bernd Thellmann, Wilfried Goos, Mathias Lutsch, Michael Gärtner und Wolfgang Schuller ihre bronzenen Ehrennadeln der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, mit dazugehöriger Urkunde. Der Knallwettbewerb findet bei Jung und Alt natürlich großen Andrang und viele Urzeln versuchen sich beim Kampf um die speziell gravierten Medaillen.Wie sollte man so einen Nachmittag besser beschließen als mit einem gemeinsamen Lied? „…Keine Ader soll mir schlagen, wo ich nicht an dich gedacht. Ich will für dich Sorge tragen, bis zur späten Mitternacht…“ So liegen sich alle Urzelnfreunde singend in den Armen, bevor sie das tun, was schon ihre Väter und Großvater getan haben: mit Schelle und Peitsche den Kummer und die Sorgen austreiben. Ab auf die Straßen und in die Privatquartiere. Singen, tanzen und närrisch sein!Kein Urzelntag ohne Ball. Nach etwas Aufräumen, einem entsprechenden Umbau für den Ball und sobald die Quartiere ihre Türen schließen, startet um 20.30 Uhr der Urzelnball durch den Einmarsch von 20-30 Urzeln zusammen mit Zunftmeister Thomas Lutsch, der auf den Schultern der Urzeln hereingetragen wird. „Lasst krachen!!“ ruft er seinen Urzeln und den über tausend Gästen in der vollen Halle zu. „Amazing Music“ heizen den Tanzwilligen bis in die Morgenstunden kräftig ein, bis die Beine müde sind und das letzte Glas geleert ist.Es ist meist gegen 5.00 Uhr bis die Halle etwas aufgeräumt ist und die Türen schließen. Zumindest für ein paar Stunden, denn der Abbau lässt nicht lange auf sich warten.„Wer Feste feiert, … muss leider auch abbauen.“ Ganz nach dem Motto trifft sich die erste Schicht Helfer bereits ein paar Stunden nach Ballende wieder am altbekannten Ort: 9.00 Uhr an der Festhalle. Hunderte Flaschen und Becher müssen eingesammelt, Tische und Stühle abgebaut und gestapelt und der Schutzboden eingerollt werden. Bühne und Bühnenbild wollen abgebaut und die Fasnetsdekorationen wieder eingesammelt werden. Leergut wird gestapelt und die vielen Kisten für das Lager werden wieder gefüllt. Die Halle wird gekehrt, gewischt und wieder in eine Sporthalle zurück verwandelt.Fazit: Der Urzelntag ist vorbei, das Konfetti aufgekehrt, 2500 Krapfen verteilt, die Halle ist wieder leer und unsere Urzelnanzüge hängen aufgeräumt im Schrank! Was bleibt? Ein Korb voller Erlebnisse, Gefühle und Erinnerungen. Das Herz ist wieder gefüllt mit Umarmungen und Liebe. Das Ganze hat einen Namen: Gemeinschaft und Glückseligkeit!Danke an jeden Einzelnen der dazu beigetragen hat den Urzelntag 2024 unvergesslich zu machen: ob Urzel, Besucher, Zuschauer oder Helfer, ohne die nichts gehen würde, alle sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort! Habt Dank und bis nächstes Jahr am 1. März 2025! HIRRÄI!!Für die Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Kerstin Haible

Brauchtumsfiguren 2024

Hans-Walter ThellmannLotti Gärtner und Rafael HaibleSabine und Thomas LangDaniel Schröpfer und Alfred Hütter jun.Dieter FielkMaja Bitto-Fielk, Birgit und Juli Andree, Anne Stirner