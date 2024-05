2. Mai 2024

Kreisgruppe Rosenheim: Start in den Frühling mit „Buntem Nachmittag“

Am 6. April veranstaltete die Kreisgruppe Rosenheim ihren Bunten Nachmittag in der Kulturmühle in Bruckmühl. Der Vorsitzende Volkmar Kraus freute sich, zahlreiche Gäste begrüßen zu können.

Der neugegründete Singkreis der Kreisgruppe Rosenheim. Foto: Karin Mühsam Die Veranstaltung eröffnete der im März 2024 gegründete Singkreis der Kreisgruppe, der auf Initiative von Ingrid Fröhlich entstand und von Brigitte Kraus geleitet wird. Der Singkreis bestritt seinen ersten Auftritt mit den siebenbürgisch-sächsischen Liedern „Durch de Bäsch bän ich gegången“, „Äm Må“ und „Dånz bä der Krin“. Im Anschluss stellte die Jugendtanzgruppe Rosenheim unter der neuen Leitung von Lukas Schmidt, Fabian Gross und Sebastian Fröhlich mit den Tänzen „Holsteiner Dreitour“, „Heinrichsberger Landler“, „Schaulustig“ und „Hetlinger Bandriter“ erneut ihr tänzerisches Können unter Beweis und wurde mit großem Beifall belohnt. Höhepunkt des kulturellen Nachmittags war das Theaterstück „De Turesteangd“ in siebenbürgisch-sächsischer Mundart, gespielt von der Theatergruppe der Kreisgruppe Augsburg, die das Publikum besonders begeisterte. Zum Schluss wurde gemeinsam „Wahre Freundschaft“ gesungen. Ein großer Dank geht an alle Darsteller, Aktiven, das großartige Publikum und natürlich an die vielen fleißigen Helfer, die uns zum Empfang und Ausklang mit Getränken, Kaffee und köstlichen Kuchen bewirteten und zum guten Gelingen beitrugen. Die Veranstaltung eröffnete der im März 2024 gegründete Singkreis der Kreisgruppe, der auf Initiative von Ingrid Fröhlich entstand und von Brigitte Kraus geleitet wird. Der Singkreis bestritt seinen ersten Auftritt mit den siebenbürgisch-sächsischen Liedern „Durch de Bäsch bän ich gegången“, „Äm Må“ und „Dånz bä der Krin“. Im Anschluss stellte die Jugendtanzgruppe Rosenheim unter der neuen Leitung von Lukas Schmidt, Fabian Gross und Sebastian Fröhlich mit den Tänzen „Holsteiner Dreitour“, „Heinrichsberger Landler“, „Schaulustig“ und „Hetlinger Bandriter“ erneut ihr tänzerisches Können unter Beweis und wurde mit großem Beifall belohnt. Höhepunkt des kulturellen Nachmittags war das Theaterstück „De Turesteangd“ in siebenbürgisch-sächsischer Mundart, gespielt von der Theatergruppe der Kreisgruppe Augsburg, die das Publikum besonders begeisterte. Zum Schluss wurde gemeinsam „Wahre Freundschaft“ gesungen. Ein großer Dank geht an alle Darsteller, Aktiven, das großartige Publikum und natürlich an die vielen fleißigen Helfer, die uns zum Empfang und Ausklang mit Getränken, Kaffee und köstlichen Kuchen bewirteten und zum guten Gelingen beitrugen. Sebastian Fröhlich

Schlagwörter: Rosenheim, Bunter Nachmittag, Singkreis, Brauchtumspflege

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.