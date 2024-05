6. Mai 2024

Veranstaltungen zur Geschichte Rumäniens in Mainz

Im ersten Halbjahr 2024 finden im Arbeitsbereich Osteuropäische Geschichte der Johannes Gutenberg-Universität Mainz erneut mehrere Veranstaltungen statt, in deren Mittelpunkt verschiedene Aspekte aus der Geschichte Rumäniens stehen:

Dienstag, 14. Mai: Prof. Dr. Máté Rigó (München): From the Mekong Delta to the Danube Delta: The return of the Romanian mercenaries of the French Foreign Legion to Stalinist Romania



Dienstag, 4. Juni: Dr. Andreea Kaltenbrunner (Regensburg): Fleisch exportieren, Antisemitismus importieren: Rumänische Antisemiten und die Wiener Christlichsozialen in den 1890er Jahren



Dienstag, 18. Juni: Ethnische Minderheiten Rumäniens in Geschichte und Politik – Buchvorstellung unter Beteiligung von Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch und Dr. habil. Ralf Thomas Göllner



Die Veranstaltungen, die in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz sowie der Südosteuropa-Gesellschaft durchgeführt werden, beginnen um 18.15 Uhr im Raum P 203 (Philosophicum, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz). Nähere inhaltliche wie organisatorische Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen können Sie bei Prof. Dr. Hans-Christian Maner, E-Mail: maner[ät]uni-mainz.de, erhalten.

Schlagwörter: Geschichte, Rumänien, Termine, Mainz

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.