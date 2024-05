9. Mai 2024

Gedicht von Malwine Markel

Die Brentano-Gesellschaft in Frankfurt/Main verantwortet die Edition „Frankfurter Bibliothek“, die jährlich neu aus einem Gedichtwettbewerb hervorgeht und Lyrik und Poesie der Gegenwart präsentiert. Im aktuellen Jahrbuch „Die besten Gedichte 2023/2024“ (141 Seiten, 14,80 Euro, ISBN 978-3-8372-2730-7) ist Malwine Markel vertreten.

Unter ihrem Künstlernamen malwe reichte die gebürtige Repserin das Gedicht „Ein Blick in den Spiegel“ beim Wettbewerb ein, das zum Abdruck in der Anthologie ausgewählt wurde. Markel, geboren 1964, wuchs in Deutsch-Weißkirch auf, ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt seit 1991 in Schwabach bei Nürnberg. Seit 2014 leitet sie die Literaturreihe „Schwabach liest“.

