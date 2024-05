12. Mai 2024

Walter Graef: Mutter

Gedicht zum Muttertag von Walter Graef, Seniorenreferent der Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen, geschrieben in Kirchheim unter Teck im Jahr 2023.

Mutter



Gütig blickten deine Augen,

warm und gebend war dein Herz,

auch an allerschwersten Tagen,

auch im allertiefsten Schmerz.



Dein ganzes Leben war ein stiller Kampf,

mit Haushalt, Kindern, Krankheit, Last

Und dennoch bliebst du gelassen, sanft,

ein Wunder, wie alles du bewältigst hast.



Unerschütterlich im Glauben,

sorgtest du für jedes Kind,

niemand konnte deine Güte rauben,

niemals warst für Not du blind.



Deinen inneren Reichtum,

hast freudig du verschenkt,

hast in unsre jungen Herzen,

edlen Samen tief versenkt.



Dein Gemüt war still und heiter

Und an deiner warmen Hand,

führtest du uns sicher weiter,

hinaus aus unserm Kinderland.



Mutter, ewig müssen wir dir danken,

für das, was du uns damals gabst,

auch heute da sich Blumen ranken,

über deinem kühlen Grab.

