Schloss Horneck: Martina Handel übergibt Ende Oktober 2024 die Führung des Büros an Elke Gaber

Wer hat den schönsten Arbeitsplatz in ganz Gundelsheim? 19 Jahre lang war dies Martina Handel. Im Oktober 2005, als Schloss Horneck noch ein Alten- und Pflegeheim war, trat sie ihre Stelle im Büro des damaligen Trägervereins an. Im März 2016 wurde sie dann vom neu gegründeten Verein „Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck e.V.“ für die Verwaltung vor Ort eingestellt. Jetzt folgt für sie die nächste Etappe: der wohlverdiente Ruhestand.

Martina Handel (links) und Elke Gaber auf der Schlossterrasse. Foto: Arno Drotleff

Siebenbürgische Wurzeln

„Ich habe mich all die Jahre stets darüber gefreut, in einem Schloss zu arbeiten – mit einem Ausblick aus dem Bürofenster, der seinesgleichen sucht“, sagt Martina. Ihr Aufgabengebiet war sehr vielfältig und umfasste neben den üblichen Bürotätigkeiten und der Veranstaltungsorganisation auch die Kommunikation mit den Mitgliedern des Schlossvereins und mit auch jetzt noch vielen Handwerkern vor Ort.In Martinas „Amtszeit“ fällt auch der große Umbau 2016 bis 2020. Hier galt es oft, Nerven zu bewahren. „Mein Büro war inmitten der Baustelle und dementsprechend war über Monate hinweg der Lärmpegel ganz schön hoch. Aber es hat viel Freude gemacht zu sehen, wie das Schloss nach und nach zu dem wurde, als was es heute dasteht“, berichtet Martina. Während der Corona-Pandemie hatte sie eher den Eindruck, in einem Dornröschenschloss zur Arbeit zu gehen. Doch auch diese Phase ging vorbei, und Martina konnte wieder regelmäßig Besucher durch das schöne Schloss führen und Veranstaltungen wie das Kinderferienprogramm mitgestalten. Der Dachboden dient schon seit vielen Jahren den seltenen Mausohrfledermäusen als Sommerdomizil. „Eine meiner interessantesten Aufgaben war es deshalb, zusammen mit Mitarbeitern des Naturschutzes regelmäßig Zählungen durchzuführen.“ Für Tiere hat Martina generell ein großes Herz. Sie hat einen Hund und hilft im nahegelegenen Tierheim mit. Worauf sie sich im Ruhestand ebenfalls freut, ist, mehr Zeit mit ihren beiden Enkeln zu verbringen. Geplant sind zudem längere Aufenthalte an der Ostsee auf Rügen, einem ihrer Lieblingsorte.Den schönen Ausblick aus dem Bürofenster, von dem Martina Handel schwärmt, darf nun Elke Gaber genießen. Seit 7. Oktober ist sie die neue Fachkraft im Büro und bringt viel Erfahrung aus früheren Verwaltungsjobs mit. Sie stammt aus Urwegen und kam bereits 1978 vierjährig nach Deutschland. Mit der siebenbürgischen Gemeinschaft blieb sie jedoch eng verbunden. Mit ihrer Familie, zu der drei Kinder und Ehemann Hans-Jürgen gehören, wohnt Elke in Heilbronn. Das Bewusstsein für die Herkunft hat sie beispielsweise an ihre Tochter weitergegeben, die sich in der Kinder- und Jugendtanzgruppe Heilbronn engagiert. Auch bei Veranstaltungen wie Bällen, Baumstriezel- oder Kronenfest ist die Familie gerne dabei. Von Heilbronn aus pendelt Elke nun mehrmals die Woche nach Gundelsheim. Die Stellenanzeige des Schlossvereins hatte sie sofort angesprochen: „Ich möchte dazu beitragen, dass die siebenbürgische Kultur erhalten bleibt. Außerdem ist ein Arbeitsplatz im Schloss etwas ganz Besonders.“Der Schlossverein dankt Martina Handel für ihr großes Engagement und ihre herzliche Art, mit der sie die vergangenen Jahre entscheidend mitgeprägt hat. Für den Ruhestand wünschen wir ihr alles erdenklich Gute. Elke Gaber heißen wir herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Heidrun Rau