Einladung zur Mitgliederversammlung des Schlossvereins

Die Mitglieder des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ sind herzlich zur ordentlichen Mitgliederversammlung (MV) für Samstag, den 18. Oktober 2025, um 16.30 Uhr, in den Festsaal von Schloss Horneck, Schloss Horneck 1, 74831 Gundelsheim, eingeladen.

Wie in den vergangenen Jahren ist die Versammlung in das Kulturwochenende im Oktober eingebettet, vgl. Ankündigungen in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 14 vom 9. September, Seite 5, in



Auf der Tagesordnung stehen der Tätigkeitsbericht des Vorstands über die Aktivitäten seit der letzten Mitgliederversammlung, der Bericht des Rechnungsprüfers und eine Aussprache. Satzungsgemäß findet auch die Wahl des neuen Vorstands sowie der Rechnungsprüfer und der Ersatzrechnungsprüfer statt.



Der Bericht über die vor-restauratorischen Untersuchungen des Schlossdaches und des Dachstuhls mit Dr. Axel Froese, der eigentlich zu dem Tätigkeitsbericht des Vereins gehört, ist der Mitgliederversammlung vorgelagert (15.00 Uhr) und damit auch Nichtmitgliedern des Vereins zugänglich.



Mitglieder des Schlossvereins, die nicht persönlich teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch ein anwesendes Mitglied vertreten zu lassen. Hierfür ist eine Stimmvollmacht erforderlich; das entsprechende Formular liegt dem Einladungsschreiben bei. Bitte beachten Sie, dass jedes anwesende Mitglied satzungsgemäß nur ein weiteres Mitglied vertreten darf. Daher ist eine vorherige Abstimmung zwischen Vollmachtgeber und Vollmachtempfänger notwendig.



