



5. September 2025

KulturWochenende auf Schloss Horneck rund um die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen

Ein buntes Kulturprogramm umrahmt die Mitgliederversammlung mit Wahlen des neuen Vorstands am 18. Oktober. Zu einem emotionalen Spannungsbogen zwischen Momenten des stillen Gedenkens und solchen der Freude und des Glücks lädt der Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ ein. Spannende Vorträge, musikalische Beiträge, interessante Führungen, eine Ausstellung vertiefen das Gedenk- und Jubiläumsjahr an einem KulturWochenende vom 17.-19. Oktober auf Schloss Horneck. Am Schluss feiern wir gemeinsam das zehnjährige Bestehen des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ und beglückwünschen den neu gewählten Vorstand.

Der kulturelle Teil der Veranstaltung am Freitag wird gefördert durch die Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim aus Mitteln der Beauftragten für Kultur und Medien. Folgendes Festprogramm wird die Gäste erfreuen:



Freitag, 17. Oktober



17.30-17.45 Uhr Begrüßung von Helge Krempels, Vorsitzender des Vereins, und Eröffnung der Ausstellung „Jeder Strich bin ich – Vor- und Nachgedachtes“ – Karikaturen, Cartoons und Grafiken von Wolfgang Untch

17.45-18.40 Uhr „Zukünftig erinnern – Neue Annäherungen an 80 Jahre Deportation“, Vortrag von Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen

19.00-20.15 Uhr „Siebenbürgischer Liederabend“ mit der Musikgruppe „Dé Lidertrun“ und einem Gastauftritt von Ines Handel alias Pimpolino. KulturWochenende 2024: Voller Festsaal bei Dr. Ramona Besoius Vortrag „,Gelebte Berufung‘ – Pioniergeist nach der Wende“. Foto: Adi Besoiu Samstag, 18. Oktober (mit Anmeldung)



Schlossführungen, Treffpunkt: Schlossinnenhof: 9.00-9.45 Uhr Historisch führt Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch durch das Schloss. Parallel dazu ein Spaziergang durch die Außenanlagen des Schlosses mit Dr. Horst Müller

9.45-10.30 Uhr Bauliche Schlossführung mit Dr. Axel Froese; Führung „Siebenbürgen im Schlosshotel“ und Siebenbürgische Themenwände mit Heidrun Negura Festprogramm am Vormittag (mit Anmeldung) im Festsaal

11.00-11.05 Uhr Helge Krempels begrüßt die Gäste

11.05-11.55 Uhr „775 Jahre seit der Stiftung der Burg Horneck an den Deutschen Orden und 500 Jahre seit der Flucht des Deutschmeisters“, interaktiver Vortrag mit Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch und Musiker Rupert Bopp, der mittelalterliche Musik neu interpretiert

12.05-12.45 Uhr „Vergegenwärtigung im Jubiläum – Tradition und Erinnerung: woher sie kommt, worauf sie zielt“, Vortrag von Michael Gross

13.00-14.30 Uhr Mittagessen inklusive Kaffee & Kuchenbuffet (nur mit Anmeldung) Festprogramm (mit Anmeldung) im Festsaal

15.00-15.15 Uhr Begrüßung und Ehrungen der Paten mit Helge Krempels

15.15-16.15 Uhr „10 Jahre Schlossverein und Ergebnisse der vor-restauratorischen Untersuchungen für die Dachsanierung“ Dr. Axel Froese; Schlosslied mit Karl Heinz Piringer 16.30-18.30 Uhr Mitgliederversammlung mit Wahl (nur für Mitglieder) Tätigkeitsbericht der letzten zwei Jahre; Bericht des Kassenwarts; Vorstellen der Kandidaten; Wahl des neuen Vorstands und des Vorsitzenden

18.30-19.00 Uhr Sektpause

19.00-20.30 Uhr KulturAbend (mit Anmeldung) im Festsaal „Happy Birthday Schlossverein“ – Gute-Laune-Programm mit Potpourris aus Schlossauftritten der letzten Jahre mit Bettina Ullrich & Claudia Hrbatsch, Karl-Heinz Piringer, Angela und Hans Seiwerth, Georg Ongert



Sonntag, 19. Oktober, im Festsaal (anmeldefrei)



9.00-9.45 Uhr Führung „Siebenbürgische Musikgeschichte“ mit Prof. Heinz Acker

10.00-11.00 Uhr Andacht mit Pfarrer Michael Gross und Prof. Heinz Acker am Klavier Die Veranstaltung ist kostenlos, Spenden sind erwünscht, Änderungen vorbehalten. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich.



Anmeldung: Bitte melden Sie sich für das Kulturwochenende bis zum 22. September an. Unter dem Link



Das Schlosshotel ist aktuell von ­Mitgliedern mit Vorbuchungsrecht ausgebucht, kurzfristige Absagen nicht ausgeschlossen. Bitte Warteliste notieren, oder nachfragen, ob Zimmer frei geworden sind. Im fußläufigen Hotel Lamm hat der Verein bis 15. September noch Zimmer ­reserviert. Mitglieder des Schlossvereins haben Vorbuchungsrecht bis 28. August, ebenfalls die Buchenden für zwei Nächte. Einlass zum Kulturprogramm ist wegen Platzbegrenzung im Festsaal nur mit Anmeldung möglich.



Wir freuen uns auf Kultur, Gemeinschaft und Genuss, über viele Gäste und Besucher von nah und fern und auf eine erfolgreiche Mitgliederversammlung. Der kulturelle Teil der Veranstaltung am Freitag wird gefördert durch die Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim aus Mitteln der Beauftragten für Kultur und Medien. Folgendes Festprogramm wird die Gäste erfreuen:Begrüßung von Helge Krempels, Vorsitzender des Vereins, und Eröffnung der Ausstellung „Jeder Strich bin ich – Vor- und Nachgedachtes“ – Karikaturen, Cartoons und Grafiken von Wolfgang Untch„Zukünftig erinnern – Neue Annäherungen an 80 Jahre Deportation“, Vortrag von Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen„Siebenbürgischer Liederabend“ mit der Musikgruppe „Dé Lidertrun“ und einem Gastauftritt von Ines Handel alias Pimpolino.(mit Anmeldung)Schlossführungen, Treffpunkt: Schlossinnenhof:Historisch führt Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch durch das Schloss. Parallel dazu ein Spaziergang durch die Außenanlagen des Schlosses mit Dr. Horst MüllerBauliche Schlossführung mit Dr. Axel Froese; Führung „Siebenbürgen im Schlosshotel“ und Siebenbürgische Themenwände mit Heidrun Negura Festprogramm am Vormittag (mit Anmeldung) im FestsaalHelge Krempels begrüßt die Gäste„775 Jahre seit der Stiftung der Burg Horneck an den Deutschen Orden und 500 Jahre seit der Flucht des Deutschmeisters“, interaktiver Vortrag mit Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch und Musiker Rupert Bopp, der mittelalterliche Musik neu interpretiert„Vergegenwärtigung im Jubiläum – Tradition und Erinnerung: woher sie kommt, worauf sie zielt“, Vortrag von Michael GrossMittagessen inklusive Kaffee & Kuchenbuffet (nur mit Anmeldung) Festprogramm (mit Anmeldung) im FestsaalBegrüßung und Ehrungen der Paten mit Helge Krempels„10 Jahre Schlossverein und Ergebnisse der vor-restauratorischen Untersuchungen für die Dachsanierung“ Dr. Axel Froese; Schlosslied mit Karl Heinz PiringerMitgliederversammlung mit Wahl (nur für Mitglieder) Tätigkeitsbericht der letzten zwei Jahre; Bericht des Kassenwarts; Vorstellen der Kandidaten; Wahl des neuen Vorstands und des VorsitzendenSektpauseKulturAbend (mit Anmeldung) im Festsaal „Happy Birthday Schlossverein“ – Gute-Laune-Programm mit Potpourris aus Schlossauftritten der letzten Jahre mit Bettina Ullrich & Claudia Hrbatsch, Karl-Heinz Piringer, Angela und Hans Seiwerth, Georg Ongertim Festsaal (anmeldefrei)Führung „Siebenbürgische Musikgeschichte“ mit Prof. Heinz AckerAndacht mit Pfarrer Michael Gross und Prof. Heinz Acker am Klavier Die Veranstaltung ist kostenlos, Spenden sind erwünscht, Änderungen vorbehalten. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich.Bitte melden Sie sich für das Kulturwochenendean. Unter dem Link www.schloss-horneck.de/kuwe25 finden Sie den Anmeldebogen für die Veranstaltung, das Festprogramm, eine Liste mit Unterkünften und Vergabekriterien. Dieses erhalten Sie auch im Büro: info@schloss-horneck.de oder telefonisch unter (0 62 69) 4 27 56 19.Das Schlosshotel ist aktuell von ­Mitgliedern mit Vorbuchungsrecht ausgebucht, kurzfristige Absagen nicht ausgeschlossen. Bitte Warteliste notieren, oder nachfragen, ob Zimmer frei geworden sind. Im fußläufigen Hotel Lamm hat der Verein bis 15. September noch Zimmer ­reserviert. Mitglieder des Schlossvereins haben Vorbuchungsrecht bis 28. August, ebenfalls die Buchenden für zwei Nächte. Einlass zum Kulturprogramm ist wegen Platzbegrenzung im Festsaal nur mit Anmeldung möglich.Wir freuen uns auf Kultur, Gemeinschaft und Genuss, über viele Gäste und Besucher von nah und fern und auf eine erfolgreiche Mitgliederversammlung. Heidrun Negura

Schlagwörter: Schloss Horneck, KulturWochenende, Mitgliederversammlung

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.