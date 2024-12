Sängerabend mit dem Shanty Chor in Wuppertal

Der Shanty Chor Blaue Jungs Wuppertal feierte seinen Ritterabend am 16. November in der Gastwirtschaft „Sandra“ in Wuppertal. Zum Sängerabend wurde diesmal der Saxonia Chor der Siebenbürger Sachsen in Wuppertal eingeladen.

Der Shanty Chor Blaue Jungs Wuppertal erfreut den Saxonia Chor mit seinem Gesang.

Weihnachtliches Gebäck von Christine Schell in Wuppertal. Foto: Siegbert Bruss

Der siebenbürgische Chor begeisterte mit den Liedern „Willst du Gottes Werke schauen“, „Sälwerfaddem“ und anderen aus der Heimat mitgebrachten Liedern und war seinerseits von dem Gesang der Blauen Jungs beeindruckt. „Es war ein gemütlicher Abend voller Gesang“, berichtet Christine Schell gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung. Dafür bedankte sich der siebenbürgische Chorleiter Hans Ziegler bei Gerd Schmitz, dem Leiter des Shanty Chors. Ein besonderer Dank gilt Siegfried Terburg, der sowohl im Shanty Chor als auch im Saxonia Chor mitsingt und Mitglied im Verband der Siebenbürger Sachsen ist. Er hat die beiden Chorgemeinschaften zusammengebracht und diesen Abend organisiert.Der Shanty Chor Blaue Jungs Wuppertal besteht seit 1997 und ist aus dem ehemaligen Elferrat der Karnevalsgesellschaft „Wüstenjungs“ hervorgegangen. Unter der Leitung von Gerd Schmitz singen die Herren vor allem beliebte Seemanns- und Volkslieder bei Konzerten in Kirchen, in Altenheimen oder bei Shantyfestivals in ganz Deutschland. Aber auch „mit Liedern vom Zauber der Heiligen Nacht unter dem weiten Sternenhimmel auf See“ begeistern die Sänger aus Wuppertal und dem Bergischen Land jedes Jahr aufs Neue ihr Publikum. „Weihnachten auf hoher See“ heißt die CD, die sie aufgenommen haben.Beeindruckt von dieser Singgemeinschaft, schlug Christine Schell aus Wuppertal kürzlich als treue Zuschauerin der Sendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ des Südwestrundfunks (SWR) den Shanty Chor für einen Auftritt in dieser beliebten Sendung vor. Mit dem SWR-Zuschauerservice in Baden-Baden befindet sie sich in reger Korrespondenz und erfreut die Redaktion immer wieder mit ihrer Backkunst.Eine Danksagung an Christine Schell ergeht an dieser Stelle vom Verband der Siebenbürger Sachsen und der Siebenbürgischen Zeitung in München, die sich auch über ein Weihnachtspäckchen aus Wuppertal freuen durften.

S. B.