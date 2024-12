Kreisverband Nürnberg: Martin Miess wird musikalischer Leiter des Siebenbürgischen Liederkranzes Nürnberg

Hiermit geben wir bekannt, dass ab Januar 2025 der Siebenbürgische Liederkranz Nürnberg unter der Leitung des engagierten Musiklehrers Martin Miess stehen wird. Ursprünglich aus Petersdorf bei Bistritz hat er sein musikalisches Handwerk am Pädagogischen Lyzeum Klausenburg und am Konservatorium Nürnberg erlernt und bringt eine Fülle an Erfahrung mit.

1976 gründete Martin Miess als 23-jähriger die Siebenbürger Trachtenkapelle Nürnberg, die er mit viel Kreativität zehn Jahre erfolgreich leitete, mit der er auch eine Langspielplatte herausgegeben hat. Beruflich war er 35 Jahre lang als Musiklehrer für klassisches Saxofon, Klarinette und Akkordeon an der Sing- und Musikschule der Stadt Neumarkt i.d. Oberpfalz tätig. In dieser Zeit leitete er u.a. die Big-Band „Swingin’ Connection“ der Musikschule, die Jugendblaskapelle Postbauer-Heng und zuletzt 20 Jahre lang die Werkvolkkapelle Neumarkt mitsamt Jugendorchester.Im Namen der Chormitglieder und des Vorstandes des Kreisverbandes der Siebenbürger Sachsen Nürnberg möchten wir uns herzlich bei Angelika Meltzer bedanken, die mit 72 Jahren nun allmählich in den Ruhestand tritt. Sie hat über viele Jahre mit Hingabe Chöre geleitet und wird ihrem Nachfolger weiterhin unterstützend zur Seite stehen.Neue Mitglieder – vor allem auch Männer – sind jederzeit willkommen. Schauen Sie vorbei, auch nur mal zum Schnuppern, und erleben Sie die Freude am Singen in herzlicher Gemeinschaft. 18.30 ist eine Uhrzeit, zu der auch Jugendliche, Studenten und Berufstätige zwei Stunden lang Abstand von ihrem Alltag erleben können.Geprobt wird ab 7. Januar 2025 jeweils Montag von 18.30 bis 20.00 Uhr (außer in den Schulferien und an gesetzlichen Feiertagen) im Haus der Heimat Nürnberg, Imbuschstraße 1, direkt an U1 Langwasser-Süd. Infos: (0176) 21142865. Die Proben im Januar: 7. Januar, 13. Januar, 21. Januar, 27. Januar.Der Vorstand des Kreisverbands Nürnberg dankt Angelika Meltzer für ihr unermüdliches Engagement und freut sich auf die gute Zusammenarbeit mit Martin Miess.

Annette Folkendt