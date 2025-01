Kreisverband Nürnberg: Chorleiterin Angelika Meltzer verabschiedet

Mit dem Gedicht „Ich lebe mein Leben“ von Rainer Maria Rilke wurde am 10. Dezember im Rahmen der alljährlichen Weihnachtsfeier des Siebenbürgischen Chores in Nürnberg Angelika Meltzer aus dem Amt als Chorleiterin verabschiedet. In einer weihnachtlichen Kulisse und im Beisein von Annette Folkendt, Vorsitzende des Kreisverbandes Nürnberg, dankte Frau Meltzer mit einem Rückblick aus den letzten Jahren ihrer Aktivitäten als Chorleiterin ab.

Verabschiedung von Angelika Meltzer (links), auf dem Foto mit Britta Müller. Foto: Annette Folkendt

Eine sehr lange Liste von Aufgaben, Funktionen und ehrenamtlich durchgeführten Tätigkeiten macht es schwierig, sie zu ersetzen. Außer als Chorleiterin wirkte Angelika Meltzer auch als Kulturreferentin, Gruppenleiterin, Ansprechpartnerin für Senioren und Kirchenangelegenheiten und unterstützte aktiv Rosel Potoradi bei der Leitung des Fürther Chores.Mit ihrem Werk „E Liedchen hälft ängden“ schuf Frau Meltzer eine Liedersammlung zum Erhalt siebenbürgischen Kulturgutes, das laut ihrer Aussage genau wie eine Bibel in keinem siebenbürgischen Haushalt fehlen darf. Nach jahrelanger sorgfältiger Recherche und Zusammenarbeit mit Musikexperten erschien 2018 die erste Auflage des Liederbuches und wurde feierlich in der Gemeinde St. Paul Fürth präsentiert. Mittlerweile verkauft sich das Buch in dritter Auflage.Frau Meltzer führte die Chorleitung sehr gewissenhaft durch, unterstützte die Chormitglieder mit eigenen Tonaufnahmen in allen Stimmlagen. Es wurden siebenbürgische Volkslieder, deutsche Volkslieder, Choräle, ja sogar das ein oder andere fremdsprachige Lied einstudiert und vorgetragen. Die Krönung ihrer langjährigen Arbeit als Chorleiterin dürfte das Dirigieren eines über 150 Sänger zählenden Chores im Rahmen des 75-jährigen Jubiläums des Landesverbands Bayern unter der Schirmherrschaft von Dr. Markus Söder am 19. Oktober 2024 in Nürnberg bilden oder das Leiten eines großen gemischten Chores zum alljährlichen Adventsgottesdienst des Kreisverbandes am 2. Adventssonntag in der Sebalduskirche Nürnberg. Das sind nur die zwei letzten Höhepunkte aus den Aktivitäten des Chores unter der Leitung von Angelika Meltzer. Der Chor begleitete und bereicherte viele Veranstaltungen des Kreisverbandes, wie Sommerfeste, Jubiläen, Gottesdienste u.v.m. Die Proben im Haus der Heimat Nürnberg schafften Nähe zum Kreisverband, zu dem Angelika durch ihre Ämter das Bindeglied war.Für das Amt der Chorleitung konnte Martin Miess engagiert werden, für alle anderen Aufgaben werden noch Nachfolger gesucht, entweder aus den eigenen Reihen des Chores oder auch als Neuzugänge.Liebe Angelika, herzlichen Dank für die langjährige Tätigkeit, die vielen schönen Stunden beim Singen und Feiern und dass du den Chor durch alle Höhen und Tiefen so sicher und kompetent geführt und geleitet hast wie ein Kapitän sein geliebtes Schiff. Nor de Gesangd!

Britta Müller