Hellmut Seiler liest im Ungarischen Kulturinstitut Stuttgart

Das Liszt Institut Stuttgart, Christophstraße 7, lädt am Donnerstag, den 20. Februar, 19.00 Uhr, ein zur Lesung: „Die Stille saugt die Worte auf“ („A szavakat felszippantja a csend“): Literatur von und mit Hellmut Seiler – mit einer Bildprojektion von Éva Iszlai-Seiler.

Hellmut Seiler. Foto: Éva Seiler-Iszlai

Der in Backnang lebende siebenbürgische Dichter Hellmut Seiler, Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreisträger 2024, ist ein produktiver Schriftsteller, Satiriker, Übersetzer und Dichter. Gedichte sind für ihn „notwendige Erweiterungen und Vertiefungen des Erfahrenen und Wahrgenommenen“. Sein vorerst letzter Lyrikband ist nun auf Ungarisch in der Übersetzung von Eszter Benő erschienen, die ebenfalls anwesend sein wird. Umrahmt wird die Lesung von der Fotografin Éva Seiler-Iszlai, die ihre Fotografien zu Siebenbürgen 2024 beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in der Paulskirche in Dinkelsbühl ausgestellt hat.Anschließend wird ein Umtrunk mit siebenbürgischen Häppchen geboten. Die Veranstaltung findet mit freundlicher Unterstützung der Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim, Dr. Heinke Fabritius, statt. Der Eintritt ist frei, Anmeldung erwünscht per Mail an: uki-s [ät] uki-s.de.