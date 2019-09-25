Kommentare zum Artikel
Engagierter Historiker: Dr. Johann Böhm feiert 90. Geburtstag
Dr. Johann Böhm ist für zahlreiche Buchpublikationen und Aufsätze bekannt, die sich mit der von der NS-Ideologie geprägten Geschichte der deutschen Minderheit Rumäniens, aber auch des heutigen Serbien und Kroatien auseinandersetzen. Der im niedersächsischen Dinklage lebende Historiker feiert am 25. September seinen 90. Geburtstag. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
-
1 • Äschilos schrieb am 26.09.2025, 08:27 Uhr:Gestorben Dezember 2024
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.