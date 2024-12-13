Kommentare zum Artikel

13. Dezember 2024

Verschiedenes

Ein Siebenbürger Sachse auf dem Sprung in die Bundesliga

Fußball-Talent Dennis Seimen (19) wird beim Vizemeister VfB Stuttgart als neue Nummer eins aufgebaut. mehr...

  • Johann0,3

    1Johann0,3 schrieb am 24.09.2025, 09:46 Uhr:
    Also, da kann man Dennis nur viel Erfolg und Gesundheit wünschen.

