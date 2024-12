Ein Siebenbürger Sachse auf dem Sprung in die Bundesliga

Fußball-Talent Dennis Seimen (19) wird beim Vizemeister VfB Stuttgart als neue Nummer eins aufgebaut.

Enes Kaan Rüzgar (FC Schalke 04) scheitert an VfB-Schlussmann Seimen im Finale um die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren vor zwei Jahren. Foto: Eibner-Pressefoto

Torwart Dennis Seimen beim Warmschießen in Turin vor dem VfB-Spiel in der Champions League bei Juventus. Foto: Eibner-Pressefoto

Eine fußballbegeisterte Familie: Dennis Seimen mit Eltern und Freundin. Foto: Iosif Popescu

In 61 Jahren haben 40 Fußballer aus Rumänien in der Bundesliga gespielt. Darunter befanden sich sechs Rumäniendeutsche, die allesamt in der alten Heimat das Licht der Welt erblickt haben: die Siebenbürger Sachsen Johann Kondert, Michael Klein, Gerhard Poschner, Ralph Gunesch und Ronny Philp (Siebenbürgische Zeitung, Folge 16 vom 16. Oktober 2023, S. 11, siehe auch SbZ Online vom 17. Oktober 2023 ) sowie Albert Streit, der in Bukarest als Albert Ursachi geboren ist. Seine ebenfalls in der rumänischen Hauptstadt zur Welt gekommenen Eltern Călin und Renate wanderten 1981 mit ihm nach Deutschland aus, wo er den Namen Streit von seinem aus Temeswar stammenden Großvater Nikolaus annahm. Der war aus dem Banat nach Bukarest gezogen, wo er seine dort geborene Ehefrau Paula kennengelernt hatte. Albert Streit bestritt 118 Bundesligaspiele für Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, 1. FC Köln und Schalke 04, die zweitmeisten eines rumäniendeutschen Fußballers in der höchsten deutschen Spielklasse nach Gerhard Poschner (290).Nach knapp zehn Jahren ohne Rumäniendeutschen könnte es bald wieder einen in der Eliteklasse geben. Dennis Seimen steht beim VfB Stuttgart auf dem Sprung ins Tor der Bundesligamannschaft, obwohl er erst 19 Jahre alt ist. Sein Vater Reinhold stammt aus Zendersch (Senereuș) bei Schäßburg im Kreis Mieresch, seine Mutter Ana Niță Seimen aus Bratovești im Kreis Vâlcea. Sie lernten sich in Rumänien kennen, wanderten nach Deutschland aus, wo sie heirateten. Ihr Sohn Dennis kam am 1. Dezember 2005 in Heilbronn zur Welt. Er besitzt neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch die rumänische und spricht seine Muttersprache Rumänisch sehr gut. Davon konnte ich mich mehrmals überzeugen. Zuletzt, als ich mich während der vergangenen Fußball-Europameisterschaft in Stuttgart in der Nähe des VfB-Klubgeländes mit ihm und seiner Familie traf, um ausgiebig über seine Karriere zu reden, in der die Eltern eine wichtige Rolle einnehmen.Bei ihm fiel der Apfel nicht weit vom Stamm. Seine Mutter spielte Fußball in Deutschland, der Vater war am Anfang sein Trainer. Mit dem Fußballspielen begann Dennis beim FC Heilbronn im Alter von vier Jahren als Verteidiger. Torwart wurde er 2013 nach seinem Wechsel zum Karlsruher SC, weil gerade kein Keeper in seiner Altersklasse zur Verfügung stand. Beim KSC spielte er bis 2015, als der baden-württembergische Rivale VfB Stuttgart auf das Talent aufmerksam wurde und Seimen vor neun Jahren in die Landeshauptstadt holte.Den ersten Erfolg verzeichnete Dennis in der Spielzeit 2021/22 in der B-Junioren-Bundesliga, als er mit dem VfB deutscher Vizemeister wurde. Verständlich, dass er dem Deutschen Fußball-Bund auffiel. Bisher durchlief er alle Junioren-Nationalmannschaften von der U16 über die U17, U18 und U19 bis zur U20. Auf der Karriereleiter ging es Stufe um Stufe nach oben. Daran soll sich nichts ändern. „Ich möchte die Nummer eins beim VfB werden und erfolgreich sein“, sagte er mir. Mit Nummer eins meint er den Torwartposten in der Stuttgarter Bundesligamannschaft.Einen wichtigen Schritt auf dem Weg dahin hat der Siebenbürger Sachse bereits geschafft. Im Endspurt der Spielzeit 2022/23 kam er als dritter Keeper in den Profikader des VfB, dem er seither ununterbrochen angehört. Das bedeutet: Er trainiert regelmäßig mit der ersten Mannschaft des Vizemeisters und hat schon achtmal bei Bundesligaspielen auf der Ersatzbank gesessen. Erstmals geschah das am 14. Mai 2023, als die Stuttgarter am drittletzten Spieltag der vorletzten Saison im heimischen Stadion 1:1 gegen Bayer Leverkusen spielten. Damals war Seimen erst 17 Jahre alt. Ein riesengroßer Vertrauensbeweis für den Youngster vonseiten der VfB-Verantwortlichen. Denn hätte sich der Stammtorwart verletzt, wäre Dennis ins kalte Wasser geworfen worden und als Minderjähriger zu seinem ersten Bundesligaeinsatz gekommen. Auch in den beiden Relegationsspielen im Vorjahr gegen den Hamburger SV saß er auf der Reservebank und einmal im DFB-Pokal.Seit der laufenden Saison spielt der VfB nach vierzehn Jahren Pause wieder in der europäischen Königsklasse, und Seimen nimmt bei jeder Stuttgarter Begegnung auch in der Champions League auf der Bank Platz. Wie beim 1:0 in Turin gegen Juventus. Es war der erste CL-Sieg des VfB seit mehr als fünfzehn Jahren. Am 18. August 2009 gewann Stuttgart zuletzt 2:0 bei Poli Temeswar. Damals war Kaiser Franz Beckenbauer als TV-Experte für den übertragenden Privatsender SAT.1 zum einzigen Mal in der Banater Hauptstadt (siehe banater-schwaben.org ).Die Stärken von Dennis sind auf der Linie und im Spiel eins gegen eins. Er dirigiert seine Mitspieler lautstark von hinten heraus, wirkt selbstbewusst und souverän. Kein Wunder, dass nur selten über einen Jugendlichen vom VfB Stuttgart so viel gesprochen wurde wie über ihn. „Wir haben mit ihm ein großes Talent. Er wird sicher die Zukunft des VfB sein. Fest steht, dass wir alle sehr viel von ihm halten und das Ziel haben, dass er irgendwann beim VfB im Tor stehen wird“, sagte der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß auf einer Pressekonferenz. „Diese Aussage gibt mir viel Vertrauen“, so Seimen. Auch der frühere Sportdirektor Fabian Wohlgemuth war voll des Lobes: „Dennis ist unser Torwart der Zukunft. Er soll in dem für ihn optimalen Tempo an seine Rolle herangeführt werden.“ Das sieht auch Stuttgarts Weltmeister Guido Buchwald so, der 325 Bundesligaspiele für den VfB bestritten hat. „Wir haben einen Supertorhüter - und auf den sollte man bauen“, empfahl der 76-malige Nationalspieler und VfB-Ehrenspielführer im Südwestrundfunk.Dennis Seimens Weg nach oben spiegelt sich auch in seinem gestiegenen Marktwert nieder. Laut transfermarkt.de, nach dem Onlineauftritt des kicker das größte Portal in Deutschland mit Schwerpunkt Fußball, hatte er vor einem Jahr einen Marktwert von 200.000 Euro und aktuell einen von 1,5 Millionen Euro. Ein beachtlicher Sprung von mehr als einer Million in nur einem Jahr! Deshalb wollen die Schwaben ihr Torwarttalent langfristig an sich binden, um es nicht an einen Rivalen zu verlieren. So wurde sein noch bis zum 30. Juni 2027 laufender Vertrag vorzeitig um weitere zwei Jahre verlängert. Dadurch ist Seimen bis zum 30. Juni 2029 unter Kontrakt beim VfB.Die Verlängerung hat ihn sehr gefreut: „Sie ist auch deshalb ein besonderer Moment für mich, weil ich schon sehr lange das VfB-Trikot trage und mich hier zuhause fühle. Ich danke allen, die mich auf meinem bisherigen Weg begleitet haben. Mein Traum war es immer, den Sprung aus dem Nachwuchsbereich ins Tor der Profimannschaft zu schaffen. Ich werde weiterhin hart dafür arbeiten, um eines Tages im Brustring vor der Cannstatter Kurve im Tor zu stehen.“Das wäre ganz im Sinne von Fabian Wohlgemuth, der mittlerweile zum Vorstand Sport bei den Schwaben befördert wurde: „Dennis hat sich in den vergangenen Jahren beim VfB hervorragend entwickelt und schon jetzt ein sehr hohes Niveau erreicht. In den bisherigen Spielen hat er eindrucksvoll bewiesen, dass er auch in jungen Jahren schon auf diesem Niveau mithalten kann. Deshalb war es unser klarer Wunsch, ihn langfristig an den Verein zu binden. Wir sind sehr froh, dass uns das gelungen ist und er auch weiterhin das VfB-Trikot tragen wird.“Beraten wird Seimen von der Sportmanagementagentur Rogon, deren Geschäftsführer Roger Wittmann Schwager von Ex-Nationalspieler Mario Basler ist. Rogon betreut Bundesligaprofis wie Willi Orbán (RB Leipzig) oder Michael Gregoritsch (SC Freiburg). Ehemalige bekannte Spieler wie Kevin Kurányi, Jermaine Jones, Tim Wiese, Julian Draxler, Roberto Firmino, Max Meyer und Luiz Gustavo gehörten ebenfalls zu ihren Klienten. Dass eine solche Agentur Seimen unter die Fittiche genommen hat, spricht für seine Stärken.Diese stellt er in der laufenden Saison beim VfB II unter Beweis. „Der Junge muss spielen. Deswegen wird es auch immer darauf hinauslaufen, dass er in der zweiten Mannschaft eingesetzt wird“, sagt Trainer Hoeneß. Um die notwendige Spielpraxis zu sammeln, bevor er in der Bundesliga ran darf. Ursprünglich dachten die VfB-Verantwortlichen daran, ihn in die 2. Bundesliga auszuleihen. Doch der VfB II stieg in einem packenden Zweikampf mit Lokalrivale Stuttgarter Kickers am letzten Spieltag der vergangenen Saison als Meister der Regionalliga Südwest in die 3. Liga auf, die zum Profifußball gehört. Und das Thema Seimen-Ausleihe war vom Tisch.Was ihm recht ist, da er in seiner gewohnten Umgebung bleiben kann. Er wohnt mit Freundin Ivana in Stuttgart, wo er an einer Berufsschule das Fachabitur im kaufmännischen Bereich gemacht hat und sich jetzt ganz auf den Fußball konzentriert. Nach Alexander Szatmári, Florin Răducioiu, Ionel Ganea, Ciprian Marica, Sergiu Radu und Alexandru Maxim im Verlauf von 37 Jahren ist Dennis Seimen der siebte Bundesligaprofi mit rumänischen Wurzeln beim VfB.Sein Bundesligadebüt hängt auch davon ab, ob Weltmeistertorwart Manuel Neuer seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag beim FC Bayern München verlängern wird oder nicht. Neuers designierter Nachfolger Alexander Nübel hat bis 2029 einen Kontrakt bei den Bayern. Er ist bis 2026 an den VfB Stuttgart ausgeliehen und dort Stammspieler. Sollte Neuer über die laufende Spielzeit hinaus in München bleiben, muss sich Dennis Seimen noch gedulden. Falls Neuer aber nicht verlängert, könnte Nübel dank einer Klausel vorzeitig zu den Bayern zurückkehren. Dafür müssten die Münchener bis zum 30. April 2025 eine Option in seinem Ausleihevertrag an den VfB ziehen. Das würde die Bundesligaaktien von Seimen in Stuttgart sprunghaft steigen lassen. Was ein riesengroßer Schritt in seiner Laufbahn wäre. Für die er sich viel vorgenommen hat: „Ich möchte ein ausgezeichneter Torwart sein und ein Vorbild für die Kleinen.“Bisher heimste Dennis schon so manche Vorschusslorbeeren ein. „Ein Torhüter-Juwel wächst beim VfB heran“, titelte die Stuttgarter Zeitung bereits vor zweieinhalb Jahren. „Seimen ist das größte Torwarttalent des Landes“, schlagzeilte BILD am 28. Oktober 2023. Ebenso am 22. Juli 2024: „Seimen hat eine große Karriere vor sich.“ Und am 10. September 2024 schrieb das Blatt: „In Stuttgart halten sie große Stücke auf den gebürtigen Heilbronner. Seine Entwicklung beim Vizemeister soll noch lange nicht zu Ende sein. Er zeigt Woche für Woche starke Paraden und blitzschnelle Reflexe. Mehrfach rettete der Torhüter nicht nur bärenstark auf der Linie, sondern auch sensationell im Eins gegen Eins.“ Sportvorstand Wohlgemuth (45) zu BILD: „Dennis zeigt in der 3. Liga, dass er in jungen Jahren schon auf diesem Niveau mithalten kann.“ Großes Lob gab es auch von Stuttgarts U21-Trainer Markus Fiedler (38) im BILD-Interview: „Dennis ist ein herausragendes Talent, als Torwart und als Person. Ich bin davon überzeugt, dass er seine Schritte in der Bundesliga gehen wird.“Berichtet wird über Dennis Seimen auch in rumänischen Medien, wo ich sowohl für die Gazeta Sporturilor als auch zweimal für das Sportportal GOLAZO.ro über den hoffnungsvollen Keeper geschrieben habe: im Juli und September 2024 Seimen möchte seinen Weg aber nicht nur beim VfB, sondern auch in der deutschen Nationalmannschaft gehen. Zurzeit steht er im Kader der U20-Auswahl. Mit dieser bestritt er vor drei Monaten ein Freundschaftsspiel in Arad gegen Rumänien, das Deutschland nach 0:2-Rückstand mit 3:2 gewann. Dabei schlugen zwei Herzen in seiner Brust. Denn auch im Heimatland seiner Eltern fühlt er sich wohl. Er besucht Rumänien regelmäßig, war an Weihnachten mehrmals dort. Jedes Mal geht es dann auch nach Hermannstadt, wo eine Tante und ein Onkel leben. Die Cousins von Dennis spielen ebenfalls Fußball: einer früher beim FC Hermannstadt, der andere beim kommunalen Sportclub CSC Schellenberg. „In Hermannstadt gefällt es mir. Die Stadt ist nicht überlaufen und hat ein neues Stadion“, erzählt Dennis.Die rumänischen Verbandsfunktionäre hätten gerne, wenn Seimen für Rumänien auflaufen würde. Wird er das tun? „Wenn man mich kontaktiert, wäre das eine feine Sache. Aber ich konzentriere mich diesbezüglich auf Deutschland“, sagte der Torwart mit Gardemaß (1,90 m/89 kg) in einem Interview mit GOLAZO.ro während der Euro 2024. Er hat in der Bundesrepublik seinen Lebensmittelpunkt, steht auf dem Sprung ins Tor eines Traditionsvereines und spielt in der deutschen U20-Nationalmannschaft – Fußballerherz, was willst du mehr?Egal, ob hüben oder drüben – wenn er unverletzt bleiben wird, dürfte ihm eine glanzvolle Laufbahn bevorstehen. Denn er ist zielstrebig, ehrgeizig und aus jenem Holz geschnitzt, aus dem Sieger sind. Deshalb wird vom Fußballer Dennis Seimen noch viel zu lesen, sehen und hören sein.

Helmut Heimann