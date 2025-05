Arbeitscamp auf Schloss Horneck

Dem Aufruf des Vorstands folgend, fanden sich am Samstag, dem 12. April, zahlreiche engagierte Mitglieder des Schlossvereins auf Schloss Horneck bei schönem Frühlingswetter ein, um vor Ort eine Reihe von Aufgaben anzugehen, die dem Erhalt des Schlosses und den Vorbereitungen fürs Maifest dienten. Wie vor ziemlich genau einem Jahr hatten auch dieses Mal Arno Drotleff und Werner Gohn-Kreuz gemeinsam mit dem Vorstand vorab einige Aufgaben definiert, dafür die Vorbereitungen getroffen und den Ablauf geplant.

Gruppenbild der fleißigen Helfer beim Arbeitscamp des Schlossvereins. Foto: Dr. HG Zerwes

Helge Krempels und Alfred Horst Deptner beim Reinigen des Daches der Maschinenhalle. Foto: Dr. HG Zerwes

Reinigungsarbeiten auf der großen Dachfläche der Maschinenhalle und der Nebengebäude. Dusko Prica, Michael Kast, Werner Gohn-Kreuz und Doris Wagner-Prica bewältigen die schweißtreibenden Arbeiten. Foto: Dr. HG Zerwes

Bernhard Nowak beim Zurückschneiden der Äste. Foto: Dr. HG Zerwes

Vorbereitung der Tombola-Artikel für das Maifest, von links: Dr. Claus Heidner, Dr. Heidrun Menning-Heidner und Ute Zerwes. Foto: Ute Martini-Krempels

Seitens des Siebenbürgen Instituts war berichtet worden, dass sich in einigen der schmalen Fenster der Institutsräume (ehemalige Schießscharten im alten Teil des Schlossgebäudes) immer wieder Tauben Nester bauen würden. Diese galt es zu entfernen und diesem Nestbau vorzubeugen. Nach Säuberung der Fenster wurden von Anselm Honigberger und Horst Müller Abwehrstacheln fachgerecht angebracht, um künftigen Nestbau zu verhindern und Lichteinfall und Sauberkeit dauerhaft zu gewährleisten. Eine weitere Notwendigkeit war, die der Witterung ausgesetzten Außenseiten der Fensterrahmen an der Nordseite des Archivs des Siebenbürgen Instituts neu zu streichen. Die nötige Ausrüstung – Pinsel, Lasur und Abklebematerial – hatte Arno Drotleff bereitgestellt. In kurzer Zeit wurden die Rahmen aufgefrischt und somit für die kommenden Jahre geschützt.Die bereits beim Arbeitscamp im letzten Jahr von Doris Wagner-Prica und Dusko Prica mit Unterstützung von Helfern begonnenen Reinigungs- und Reparaturarbeiten an den Dachflächen der Maschinenhalle und der Nebengebäude wurden fortgesetzt. Mit Rechen, Besen, Schaufel und Bürsten ausgerüstet wurden die Ablagerungen aus Staub, Moos und Erde, die sich im Laufe der Jahre auf den Platten angesammelt hatten, durch das Ehepaar Prica mit Unterstützung von Alfred Horst Deptner, Werner Gohn-Kreuz, Michael Kast, Walter König und Helge Krempels, nach und nach entfernt und undichte Stellen ausgebessert.Um Schäden am Dach durch herabfallende Äste vorzubeugen, wurden einige dieser Äste von Bernhard Nowak mit einer Teleskop-Baumsäge vorsorglich entfernt. Die Arbeiten auf dem Dach waren schweißtreibend, da die warme Frühlingssonne die Dachfläche aufwärmte und so den fleißigen Helfern richtig einheizte.Die Festlegung des Arbeitscamps auf Anfang April hatte auch den Grund, dass Vorbereitungen für das anstehende vom Schlossverein organisierte und durchgeführte jährliche Maifest mit Kultur und Flohmarkt getroffen werden konnten (siehe Bericht auf dieser Seite). Bereits im Vorfeld waren die Artikel für den Flohmarkt von Karin Rottmann und Arno Drotleff gesichtet und vorbereitet worden. Nun blieb noch die Vorbereitung der Gewinne der Tombola, die Dr. Heidrun Menning-Heidner, Dr. Claus Heidner und Ute Zerwes unter der Planung und Anleitung von Ute Krempels-Martini sortierten und für den Verkauf vorbereiteten. Für die Bewirtung und Verköstigung der erwarteten Gäste am 1. Mai mussten die von Werner Gohn-Kreuz und Helge Krempels dem Verein gespendeten Grillgeräte gereinigt und in Schuss gebracht werden.Der Tradition folgend wurde auch für diesen Arbeitseinsatz eine große Tafel gedeckt. Dank dem guten Wetter konnten sich die Helferinnen und Helfer im Schatten der Bäume im Burggraben mit siebenbürgischen Spezialitäten stärken, ein geselliger und würdiger Ausklang eines produktiven Tages im Zeichen des Einsatzes für Schloss Horneck.

Dr. Hans-Günter Zerwes