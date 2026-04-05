



5. April 2026

Johannes Waedt zum 60. Geburtstag

Am 5. April 2026 feiert Johannes Waedt seinen 60. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass möchten wir ihm im Namen des Vereins Radio Siebenbürgen e.V. von Herzen gratulieren.

Johannes Waedt ist ein beliebter Moderator von Radio Siebenbürgen. Lieber Johannes, sechzig Jahre sind ein schöner Moment, um Danke zu sagen. Danke für deinen Einsatz, deine Verlässlichkeit und dein großes Herz für unsere Gemeinschaft. Seit vielen Jahren bringst du dich mit viel Engagement ehrenamtlich bei Radio Siebenbürgen ein. Ob im Vorstand oder mit deinen geistlichen Beiträgen im Programm, deine Arbeit ist für unseren Sender von unschätzbarem Wert.



Viele Hörerinnen und Hörer schätzen deine klaren Worte, deine Besonnenheit und die Ruhe, die du ausstrahlst. Du trägst dazu bei, dass Radio Siebenbürgen mehr ist als nur ein Sender. Es ist ein Stück Heimat und Verbundenheit.



Das gesamte Team von



Zu deinem 60. Geburtstag wünschen wir dir von Herzen alles Gute und vor allem Gesundheit. Möge dich auf deinem weiteren Weg viel Freude begleiten.



In großer Wertschätzung Lieber Johannes, sechzig Jahre sind ein schöner Moment, um Danke zu sagen. Danke für deinen Einsatz, deine Verlässlichkeit und dein großes Herz für unsere Gemeinschaft. Seit vielen Jahren bringst du dich mit viel Engagement ehrenamtlich bei Radio Siebenbürgen ein. Ob im Vorstand oder mit deinen geistlichen Beiträgen im Programm, deine Arbeit ist für unseren Sender von unschätzbarem Wert.Viele Hörerinnen und Hörer schätzen deine klaren Worte, deine Besonnenheit und die Ruhe, die du ausstrahlst. Du trägst dazu bei, dass Radio Siebenbürgen mehr ist als nur ein Sender. Es ist ein Stück Heimat und Verbundenheit.Das gesamte Team von Radio Siebenbürgen weiß deine ehrenamtliche Arbeit sehr zu schätzen. Wir sind dankbar für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen uns noch viele gemeinsame Jahre mit dir.Zu deinem 60. Geburtstag wünschen wir dir von Herzen alles Gute und vor allem Gesundheit. Möge dich auf deinem weiteren Weg viel Freude begleiten.In großer Wertschätzung Dein Team von Radio Siebenbürgen e.V.

Schlagwörter: Radio Siebenbürgen, Moderator, Pfarrer

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