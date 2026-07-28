2 • Bir.Kle. schrieb am 01.08.2026, 09:46 Uhr (um 10:07 Uhr geändert):

Hallo Frau Seck,



ganz schön knifflig angesichts der Bedingungen - insbesondere, was die hier anbelangt:

"Nicht zuletzt sollen die Wörter möglichst in ganz Siebenbürgen bekannt sein, nicht nur in einem speziellen Ort."



Um beurteilen zu können, ob das auf einen Begriff zutrifft, müsste man mit dem Großteil aller Siebenbürgischen Dialekte vertraut sein. Wer kann das schon von sich behaupten?

Ich beispielsweise beherrsche den Birthälmer und Kleinprobstdorfer Dialekt, verwende beim Sprechen stets das Birthälmerische. Ich erinnere mich zwar selber nicht mehr daran, aber meine Eltern haben mir berichtet, dass ich als (Klein)kind mit meinem Vater stets Birthälmerisch gesprochen habe und immer auf Kleinprobstdorferisch umschaltete, sobald ich mit meiner Mutter sprach.

Einige weitere Dialekte z.B. aus Kleinschelken, Reichesdorf, Wurmloch sind mir ebenfalls einigermaßen vertraut, jedoch nicht ausreichend, um sie selber stolperfrei sprechen zu können.



An dieser Stelle kommt eine weitere Bedingung ins Spiel:

"Die deutsche Entsprechung soll nicht zu ähnlich sein."



Begriffe, auf die das zutrifft, gibt es im Sächsischen zuhauf. Bei besagten Wörtern ist es jedoch oftmals so, dass es zahlreiche regionale Bezeichnungen gibt und sie somit nicht in ganz Siebenbürgen bekannt sind.

Ein gutes Beispiel ist die Kartoffel: In Birthälm z.B. wird sie "Erdåppel" (Erdapfel) genannt, in Kleinprobstdorf heißt sie "Krumpir" (Grundbirne) und in Katzendorf soll man angeblich "Burrăboacher" sagen.



Wenn die gewünschten Begriffe dann auch noch möglichst in die Kinderwelt von heute passen sollen, wird es ganz eng - da kommt ja kaum noch etwas in Frage.

Mir sind zumindest einige Begriffe eingefallen, die der deutschen Entsprechung nicht zu ähnlich sind. Ob sie in ganz Siebenbürgen bekannt sind, kann ich nicht beurteilen. Ob sie in die Kinderwelt passen? Schwierig!



Werkzeuge:



"Kråmpen" - Spitzhacke

"Trethaa" - Spaten (wörtl. "Tret- bzw. Tritthacke")

"Pätschzong" - Kneifzange

"Patentzong" - Kombizange



Aus der Küche:



"Ëusdrăiholz" - Nudelholz (wörtl. "Ausdrehholz")

"Fäller" - Trichter (wörtl. "Füller")

"Radeleisken" - Teigrad/Teigschneider (wörtl. "Radeisen")



Apropos Küche:

Ein - wie ich finde - zweifelhafter und unfreiwillig komischer Begriff ist "Presswurscht". Das ist die Bezeichnung für "Schwartenmagen", hört sich aber an wie das Resultat nach einer Sitzung auf dem Lokus.

Aber seien wir mal ehrlich: Die deutsche Bezeichnung hört sich nicht minder unappetitlich an. Und optisch ist das Zeug auch nicht ansprechend. Ich jedenfalls kann mich noch nicht einmal dazu durchringen, die Presswurscht/Presswurst bzw. den Schwartenmagen überhaupt zu probieren.