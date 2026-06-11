Radio Siebenbürgen beim Heimattag: Ehrenamt mit Herz, Technik und Leidenschaft

Der Heimattag 2026 in Dinkelsbühl liegt hinter uns. Drei intensive, emotionale und schöne Tage, die für viele Besucher voller Begegnungen, Gespräche und gemeinsamer Erinnerungen waren. Für das Team von Radio Siebenbürgen waren es gleichzeitig drei Tage voller ehrenamtlicher Arbeit, technischer Verantwortung und echter Gemeinschaft.

Mitarbeiter von Radio Siebenbürgen im ehrenamtlichen Einsatz beim Heimattag in Dinkelsbühl. Fotocollage: Jürgen Schnabel

Link zum Video Willkommensparty mit der „Combo Band“.

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellte Radio Siebenbürgen den Livestream aus dem Festzelt für die YouTube-Kanäle des Verbandes sowie für den eigenen Kanal des Radiosenders bereit. Federführend dabei waren erneut Dominik und Jürgen, die sich mit viel Einsatz, Erfahrung und unzähligen Stunden Arbeit um die technische Umsetzung kümmerten. Während im Festzelt gefeiert, getanzt und musiziert wurde, lief im Hintergrund die Technik oft unbemerkt weiter. Genau dort zeigte sich wieder, wie viel ehrenamtliche Arbeit notwendig ist, damit Menschen weltweit den Heimattag live miterleben können.Kurz vor dem Heimattag durften wir außerdem Rhea in unserem Team begrüßen. Rhea ist seit vielen Jahren aktiv in der SJD engagiert und unterstützt künftig Radio Siebenbürgen besonders im Bereich der sozialen Medien. Es freut uns sehr, sie für unser Team gewonnen zu haben. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, Menschen auch über soziale Netzwerke zu erreichen, Informationen weiterzugeben und jüngere Generationen einzubinden.Besonders gefreut hat uns der Besuch unserer Kollegen Rosemarie, Ossy, Hanzy und Christian, der sogar die weiteste Anreise auf sich nahm, um uns zeitweise zu unterstützen. Solche Momente zeigen, was Gemeinschaft bedeutet.Fast hätten wir dabei unsere fleißigen Helfer im Hintergrund vergessen: Angelika, Swantje und Max, der uns dieses Jahr zum ersten Mal im Festzelt unterstützt hat. Angelika und Swantje kümmerten sich um viele Aufgaben im Hintergrund, die von den Besuchern oft gar nicht wahrgenommen werden, für den Ablauf aber enorm wichtig sind. Gerade diese Arbeit geschieht meist leise und ohne große Aufmerksamkeit. Umso wichtiger ist es, auch dafür einmal ausdrücklich Danke zu sagen.An unserem Stand im Festzelt durften wir an allen drei Tagen viele Besucher begrüßen. Zahlreiche Menschen kamen vorbei, bedankten sich für unsere ehrenamtliche Arbeit und machten uns Mut weiterzumachen. Diese Gespräche bedeuten uns sehr viel. Leider konnten wir uns nicht immer so bedanken, wie wir es gerne getan hätten, da unsere Aufmerksamkeit oft vollständig dem Livestream galt. Danke für euer Verständnis, eure Geduld und eure freundlichen Worte.Neben der Arbeit blieb tagsüber auch Zeit, das Geschehen in der Stadt mitzuerleben. Viele Begegnungen mit Hörern von Radio Siebenbürgen machten den Heimattag erneut zu etwas Besonderem.Natürlich gab es auch 2026 wieder viele Höhepunkte. Einer davon verdient aus unserer Sicht besondere Erwähnung: Unsere Internetverbindung hielt dieses Jahr tatsächlich an allen drei Tagen ohne Unterbrechung durch. Für Außenstehende mag das selbstverständlich klingen. Für uns war es fast ein kleines Wunder. Keine Ausfälle, keine hektischen Reparaturen während der Übertragung und kein Stress durch abbrechende Streams. Dadurch konnten wir unsere ehrenamtliche Arbeit dieses Jahr deutlich entspannter erleben und tatsächlich auch genießen. Das hat sehr viel Freude gemacht.Ein weiterer wichtiger Punkt war die Verbesserung unserer Technik. Dank eurer Unterstützung konnten wir unser Mischpult modernisieren. Die bessere Tonqualität war deutlich hörbar und hat die Übertragungen nochmals aufgewertet. Dafür möchten wir euch von Herzen danken. Ohne eure Unterstützung wären solche Verbesserungen nicht möglich.Bereits jetzt machen wir uns Gedanken darüber, was wir beim Heimattag 2027 noch besser oder vielleicht auch anders machen können. Ein Thema wäre die Verbesserung der Bildtechnik. Kameras mit stärkerem optischem Zoom könnten die Qualität der Übertragungen nochmals deutlich erhöhen. Gleichzeitig wissen wir, dass solche Technik mit hohen Kosten verbunden ist. Auch die Erweiterung unserer Netzwerktechnik wäre ein wichtiger Schritt, damit unser System weiterhin zuverlässig und von nur zwei Personen bedient werden kann.Am Ende möchten wir uns bei allen bedanken, die ehrenamtlich zum Gelingen des Heimattages 2026 beigetragen haben. Jeder Helfer, jede Gruppe und jede einzelne Person haben ihren Teil dazu beigetragen, dass dieses Wochenende für viele Menschen unvergesslich wurde. Als Vorsitzender von Radio Siebenbürgen bedanke ich mich im Namen des gesamten Vorstands bei allen Helfern und Unterstützern ganz herzlich für euren ehrenamtlichen Einsatz. Jürgen Schnabel, Vorsitzender von Radio Siebenbürgen