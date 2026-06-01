



1. Juni 2026

Radio Siebenbürgen wird 14

Am 1. Juni 2026 feiert Radio Siebenbürgen sein 14-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange und bewegte Zeit zurück. Seit dem Sendestart im Jahr 2012 hat sich der Internetsender zu einer festen Größe für seine Hörer entwickelt und steht bis heute für Musik, Gemeinschaft und gelebte Verbundenheit zur Heimat.

In den vergangenen Jahren sind unzählige Sendestunden entstanden, geprägt von Engagement, Leidenschaft und dem Wunsch, Menschen miteinander zu verbinden. Hinter dem Programm steht ein Team, das mit viel Herzblut arbeitet und dabei stets von einer treuen Hörerschaft begleitet wird, die das Radio über all die Zeit unterstützt und mitträgt.



Ein besonderer Dank gilt genau diesen Hörern, die durch ihre Treue und ihr Interesse einen wichtigen Teil zur Entwicklung von Radio Siebenbürgen beigetragen haben. Ebenso richtet sich der Dank an alle Unterstützer und Freunde des Senders, deren Hilfe und Vertrauen den kontinuierlichen Betrieb erst möglich gemacht haben. Auch nach 14 Jahren bleibt der Blick nach vorn gerichtet. Das Team von Radio Siebenbürgen hofft, diesen Weg gemeinsam mit seiner Gemeinschaft weiterzugehen und auch in Zukunft viele Menschen zu erreichen und zu begeistern. In den vergangenen Jahren sind unzählige Sendestunden entstanden, geprägt von Engagement, Leidenschaft und dem Wunsch, Menschen miteinander zu verbinden. Hinter dem Programm steht ein Team, das mit viel Herzblut arbeitet und dabei stets von einer treuen Hörerschaft begleitet wird, die das Radio über all die Zeit unterstützt und mitträgt.Ein besonderer Dank gilt genau diesen Hörern, die durch ihre Treue und ihr Interesse einen wichtigen Teil zur Entwicklung von Radio Siebenbürgen beigetragen haben. Ebenso richtet sich der Dank an alle Unterstützer und Freunde des Senders, deren Hilfe und Vertrauen den kontinuierlichen Betrieb erst möglich gemacht haben. Auch nach 14 Jahren bleibt der Blick nach vorn gerichtet. Das Team von Radio Siebenbürgen hofft, diesen Weg gemeinsam mit seiner Gemeinschaft weiterzugehen und auch in Zukunft viele Menschen zu erreichen und zu begeistern. Das Team von Radio Siebenbürgen

Schlagwörter: Radio Siebenbürgen, Jubiläum, Medien

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.