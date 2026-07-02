



2. Juli 2026

Radio Siebenbürgen sucht Glockengeläute aus Siebenbürgen

Helfen Sie mit, ein klingendes Kulturerbe zu bewahren! Seit vielen Jahren begleitet Radio Siebenbürgen seine Hörerinnen und Hörer mit Musik, Informationen und Beiträgen aus und über Siebenbürgen. Ein fester Bestandteil unseres Programms ist das „Wort zum Sonntag“, das traditionell mit dem Geläut siebenbürgischer Kirchenglocken eröffnet wird.

Dank der Unterstützung vieler Heimatortsgemeinschaften, Kirchengemeinden und Privatpersonen konnten wir bereits 130 Glockengeläute aus Siebenbürgen sammeln und archivieren. Diese Aufnahmen sind wertvolle Klangdokumente unserer Geschichte und Heimat. Sie erinnern an Gottesdienste, Feiertage, Familienfeste und an die Orte, mit denen viele Menschen bis heute verbunden sind.



Trotz dieser erfreulichen Entwicklung fehlen uns noch zahlreiche Glockengeläute. Nach einem aktuellen Abgleich unserer Bestände suchen wir derzeit noch Aufnahmen aus 104 Ortschaften. Wir bitten daher alle Leserinnen und Leser um Unterstützung. Vielleicht besitzen Sie selbst eine Aufnahme oder kennen jemanden, der das Glockengeläut einer dieser Gemeinden aufgezeichnet hat. Jede Einsendung hilft dabei, unser Archiv zu vervollständigen und ein wichtiges Stück siebenbürgisch-sächsischer Kultur für die Zukunft zu bewahren.



Aus folgenden Ortschaften suchen wir noch Glockengeläute:

B

• Baierdorf

• Batiz

• Bell

• Belleschdorf

• Benzenz

• Bethlen

• Billak/Attelsdorf

• Birk

• Blasendorf

• Bodendorf

• Bonnesdorf

• Botsch

• Bürgisch

• Burgberg

• Burghalle

• Bußd bei Mediasch

• Bußd bei Mühlbach

D

• Denndorf

• Deutsch Budak

• Deutsch-Zepling

• Deutschpien

• Diemrich

• Draas

• Dürrbach

• Dunesdorf

E

• Eisenmarkt

• Elisabethstadt

• Engenthal

F

• Felsendorf

• Fogarasch

• Freck

G

• Galt

• Gießhübel

• Großeidau

• Großschogen

• Gürteln

H

• Heidendorf

I

• Irmesch

J

• Johannisdorf

K

• Kallesdorf

• Karlsburg

• Kastenholz

• Katzendorf

• Kerz

• Klausenburg

• Kleinbistritz

• Kleinblasendorf

• Kleinkopisch

• Kleinlasseln

• Kleinschenk

• Klosdorf

• Kuschma/Auen

• Kyrieleis

L

• Lechnitz

• Ludwigsdorf

M

• Magarei

• Maniersch

• Mardisch

• Martinsberg

• Meeburg

• Mettersdorf

• Michelsdorf an der Kokel

• Michelsdorf bei Marktschelken

• Minarken

• Mönchsdorf

• Moritzdorf

N

• Neudorf bei Hermannstadt

• Neudorf bei Schäßburg

• Neumarkt

• Niedereidisch

• Niederneudorf

O

• Oberneudorf

• Oderhellen

P

• Paßbusch

• Peschendorf

• Petersdorf bei Bistritz

• Petersdorf bei Marktschelken

• Petroschen

• Pintak

• Probstdorf

• Puschendorf

R

• Rätsch

• Rauthal

• Reps

• Retersdorf

• Reußdörfchen

• Rosch

• Rothberg

S

• Sächsisch-Regen

• Salzburg

• Sankt Georgen bei Kronstadt

• Sankt Georgen bei Lechnitz

• Sankt Martin

• Schaas

• Schelken

• Schellenberg

• Schmiegen

• Senndorf

• Straßburg am Mieresch

T

• Tarteln

• Taterloch

• Tatsch

• Tekendorf

• Thalheim

• Törnen

• Treppen

• Tschippendorf

U

• Ungersdorf

V

• Viktoriastadt

W

• Waltersdorf

• Wassid

• Weingartskirchen

• Weißkirch bei Bistritz

• Weißkirch bei Schäßburg

• Werd

• Wermesch

• Windau

• Wölz



So können Sie helfen

Wenn Sie über eine Aufnahme eines Glockengeläuts aus einer der genannten Gemeinden verfügen, senden Sie diese bitte per E-Mail an: info[ät]radio-siebenbuergen.de Gesucht werden sowohl aktuelle als auch historische Aufnahmen. Auch wenn Sie selbst keine Aufnahme besitzen, freuen wir uns über Hinweise auf Personen, Kirchengemeinden, Heimatortsgemeinschaften oder lokale Initiativen, die bei der Suche helfen können. Wer wissen möchte, ob das Geläut seiner Heimatgemeinde bereits in unserem Archiv vorhanden ist, kann sich ebenfalls an diese E-Mail-Adresse wenden.



Mit jeder eingesandten Aufnahme wächst ein einzigartiges Klangarchiv siebenbürgischer Kirchenglocken. Gemeinsam können wir dazu beitragen, die Stimmen unserer Heimat für kommende Generationen zu bewahren. Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen herzlich. Dank der Unterstützung vieler Heimatortsgemeinschaften, Kirchengemeinden und Privatpersonen konnten wir bereits 130 Glockengeläute aus Siebenbürgen sammeln und archivieren. Diese Aufnahmen sind wertvolle Klangdokumente unserer Geschichte und Heimat. Sie erinnern an Gottesdienste, Feiertage, Familienfeste und an die Orte, mit denen viele Menschen bis heute verbunden sind.Trotz dieser erfreulichen Entwicklung fehlen uns noch zahlreiche Glockengeläute. Nach einem aktuellen Abgleich unserer Bestände suchen wir derzeit noch Aufnahmen aus 104 Ortschaften. Wir bitten daher alle Leserinnen und Leser um Unterstützung. Vielleicht besitzen Sie selbst eine Aufnahme oder kennen jemanden, der das Glockengeläut einer dieser Gemeinden aufgezeichnet hat. Jede Einsendung hilft dabei, unser Archiv zu vervollständigen und ein wichtiges Stück siebenbürgisch-sächsischer Kultur für die Zukunft zu bewahren.• Baierdorf• Batiz• Bell• Belleschdorf• Benzenz• Bethlen• Billak/Attelsdorf• Birk• Blasendorf• Bodendorf• Bonnesdorf• Botsch• Bürgisch• Burgberg• Burghalle• Bußd bei Mediasch• Bußd bei Mühlbach• Denndorf• Deutsch Budak• Deutsch-Zepling• Deutschpien• Diemrich• Draas• Dürrbach• Dunesdorf• Eisenmarkt• Elisabethstadt• Engenthal• Felsendorf• Fogarasch• Freck• Galt• Gießhübel• Großeidau• Großschogen• Gürteln• Heidendorf• Irmesch• Johannisdorf• Kallesdorf• Karlsburg• Kastenholz• Katzendorf• Kerz• Klausenburg• Kleinbistritz• Kleinblasendorf• Kleinkopisch• Kleinlasseln• Kleinschenk• Klosdorf• Kuschma/Auen• Kyrieleis• Lechnitz• Ludwigsdorf• Magarei• Maniersch• Mardisch• Martinsberg• Meeburg• Mettersdorf• Michelsdorf an der Kokel• Michelsdorf bei Marktschelken• Minarken• Mönchsdorf• Moritzdorf• Neudorf bei Hermannstadt• Neudorf bei Schäßburg• Neumarkt• Niedereidisch• Niederneudorf• Oberneudorf• Oderhellen• Paßbusch• Peschendorf• Petersdorf bei Bistritz• Petersdorf bei Marktschelken• Petroschen• Pintak• Probstdorf• Puschendorf• Rätsch• Rauthal• Reps• Retersdorf• Reußdörfchen• Rosch• Rothberg• Sächsisch-Regen• Salzburg• Sankt Georgen bei Kronstadt• Sankt Georgen bei Lechnitz• Sankt Martin• Schaas• Schelken• Schellenberg• Schmiegen• Senndorf• Straßburg am Mieresch• Tarteln• Taterloch• Tatsch• Tekendorf• Thalheim• Törnen• Treppen• Tschippendorf• Ungersdorf• Viktoriastadt• Waltersdorf• Wassid• Weingartskirchen• Weißkirch bei Bistritz• Weißkirch bei Schäßburg• Werd• Wermesch• Windau• WölzWenn Sie über eine Aufnahme eines Glockengeläuts aus einer der genannten Gemeinden verfügen, senden Sie diese bitte per E-Mail an: info[ät]radio-siebenbuergen.de Gesucht werden sowohl aktuelle als auch historische Aufnahmen. Auch wenn Sie selbst keine Aufnahme besitzen, freuen wir uns über Hinweise auf Personen, Kirchengemeinden, Heimatortsgemeinschaften oder lokale Initiativen, die bei der Suche helfen können. Wer wissen möchte, ob das Geläut seiner Heimatgemeinde bereits in unserem Archiv vorhanden ist, kann sich ebenfalls an diese E-Mail-Adresse wenden.Mit jeder eingesandten Aufnahme wächst ein einzigartiges Klangarchiv siebenbürgischer Kirchenglocken. Gemeinsam können wir dazu beitragen, die Stimmen unserer Heimat für kommende Generationen zu bewahren. Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen herzlich. Jürgen Schnabel, Radio Siebenbürgen e. V.

Schlagwörter: Radio Siebenbürgen, Glocken, Aufruf

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