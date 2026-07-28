



28. Juli 2026

Die Hätschempätsch hat gefehlt! Begriffe für das neue Sachsesch Memo gesucht

Können Sie sich noch erinnern, was Sie am 28. November 2025 um 13.00 Uhr gemacht haben? Ich weiß es ganz genau. Ich saß vor meinem PC und traute meinen Augen nicht mehr: Die Webmaster von Siebenbuerger.de hatten eben erst in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass das Sachsesch Memo im Verbands-Shop erhältlich ist, schon gingen im Minutentakt Bestellungen bei mir ein. Nach 48 Stunden waren alle Spiele ausverkauft und auch der Nachdruck ist zwischenzeitlich vergriffen.

Rund 900 Memo-Spiele befinden sich derzeit also in den siebenbürgisch-sächsischen Haushalten in Deutschland, Österreich, Kanada, Frankreich und Rumänien. Ist damit das Ende der Fahnenstange erreicht? Keinesfalls: Zum einen zeigte sich am Heimattag, dass die Nachfrage noch nicht befriedigt ist. Zum anderen ist mir beim ersten Sachsesch Memo ein schwerwiegender Fehler passiert: Ich habe die Hätschempätsch vergessen! Grund genug, eine zweite Ausgabe des Spiels zu erstellen. Diesmal setze ich jedoch auf Sie, damit mir nicht wieder die schönsten Wörter der siebenbürgisch-sächsischen Mundart durchrutschen.



Was sind Begriffe, die Sie in der ersten Ausgabe des Sachsesch Memo vermisst haben? Haben Sie ein siebenbürgisch-sächsisches Lieblingswort? Schicken Sie Ihre Vorschläge bis zum 10. August an kulturreferat[ät]siebenbuerger.de und ich beziehe sie sehr gerne in meine Überlegungen mit ein. Den Burez, das Bizikel und den Kipikratz habe ich bereits auf meiner Liste, ich brauche aber noch 20 weitere Begriffe. Bedenken Sie bei Ihren Einsendungen nur bitte Folgendes: Es hat sich gezeigt, dass Nomen (Hauptwörter, Dingwörter) sich für das Spiel am besten eignen. Verben wie sturkeln, Adjektive wie schåtzij oder Ausrufe wie Joi! werde ich diesmal nicht in Betracht ziehen. Des Weiteren sollen die Wörter möglichst zur Kinderwelt von heute passen, der Pali fällt folglich genauso weg wie das Motorin. Wichtig ist auch, dass die Wörter sich mit einer einfachen Grafik eindeutig darstellen lassen. Auf das Gebinn und den Dirpel trifft das eher nicht zu. Was eine weitere Bedingung ist: Die deutsche Entsprechung soll nicht zu ähnlich sein. Kåtz und Hais sind geläufige Wörter, aber eben auch nicht sonderlich spektakulär.



Sehen Sie, was es alles zu beachten gilt? Trauen Sie sich trotzdem und schicken Sie mir Ihre Vorschläge! Ich kann nichts versprechen, aber wer weiß: Vielleicht findet Ihr liebstes Wort Eingang ins Sachsesch Memo 2? Die zweite Ausgabe soll übrigens dasselbe Format und dasselbe Design haben wie die erste, lediglich die Begriffe und Motive sind anders. So können Sie beide Spiele mischen, Karten austauschen oder ergänzen. Sobald das neue Spiel erhältlich ist, geben wir Ihnen natürlich in der Siebenbürgischen Zeitung Bescheid. Rund 900 Memo-Spiele befinden sich derzeit also in den siebenbürgisch-sächsischen Haushalten in Deutschland, Österreich, Kanada, Frankreich und Rumänien. Ist damit das Ende der Fahnenstange erreicht? Keinesfalls: Zum einen zeigte sich am Heimattag, dass die Nachfrage noch nicht befriedigt ist. Zum anderen ist mir beim ersten Sachsesch Memo ein schwerwiegender Fehler passiert: Ich habe die Hätschempätsch vergessen! Grund genug, eine zweite Ausgabe des Spiels zu erstellen. Diesmal setze ich jedoch auf Sie, damit mir nicht wieder die schönsten Wörter der siebenbürgisch-sächsischen Mundart durchrutschen.Was sind Begriffe, die Sie in der ersten Ausgabe des Sachsesch Memo vermisst haben? Haben Sie ein siebenbürgisch-sächsisches Lieblingswort? Schicken Sie Ihre Vorschläge bis zum 10. August an kulturreferat[ät]siebenbuerger.de und ich beziehe sie sehr gerne in meine Überlegungen mit ein. Den Burez, das Bizikel und den Kipikratz habe ich bereits auf meiner Liste, ich brauche aber noch 20 weitere Begriffe. Bedenken Sie bei Ihren Einsendungen nur bitte Folgendes: Es hat sich gezeigt, dass Nomen (Hauptwörter, Dingwörter) sich für das Spiel am besten eignen. Verben wie sturkeln, Adjektive wie schåtzij oder Ausrufe wie Joi! werde ich diesmal nicht in Betracht ziehen. Des Weiteren sollen die Wörter möglichst zur Kinderwelt von heute passen, der Pali fällt folglich genauso weg wie das Motorin. Wichtig ist auch, dass die Wörter sich mit einer einfachen Grafik eindeutig darstellen lassen. Auf das Gebinn und den Dirpel trifft das eher nicht zu. Was eine weitere Bedingung ist: Die deutsche Entsprechung soll nicht zu ähnlich sein. Kåtz und Hais sind geläufige Wörter, aber eben auch nicht sonderlich spektakulär.Sehen Sie, was es alles zu beachten gilt? Trauen Sie sich trotzdem und schicken Sie mir Ihre Vorschläge! Ich kann nichts versprechen, aber wer weiß: Vielleicht findet Ihr liebstes Wort Eingang ins Sachsesch Memo 2? Die zweite Ausgabe soll übrigens dasselbe Format und dasselbe Design haben wie die erste, lediglich die Begriffe und Motive sind anders. So können Sie beide Spiele mischen, Karten austauschen oder ergänzen. Sobald das neue Spiel erhältlich ist, geben wir Ihnen natürlich in der Siebenbürgischen Zeitung Bescheid. Dagmar Seck

Schlagwörter: Memo, Sächsisch, Mundart

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