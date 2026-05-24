



24. Mai 2026

Viel mehr als ein Reiseführer

Der Baedeker ist eine Institution: Seit 1832, als sein Namensgeber Karl Baedeker das erste Reisebuch „Rheinreise von Mainz bis Köln“ veröffentlichte, sind viele weitere Bände entstanden und waren zahllose – auch prominente – Menschen in verschiedensten Ländern mit ihm unterwegs.

In der 8., aktualisierten Auflage ist Anfang dieses Jahres der „Baedeker Rumänien“ erschienen, ein absolut empfehlenswerter, dichter und detaillierter Reiseführer. Herzstück ist das Kapitel „Ziele von A bis Z“, in dem ausgesuchte Ortschaften (mit rumänischen, deutschen und ungarischen Namen) und ihre Umgebung mit den Sehenswürdigkeiten vorgestellt werden, dazu kommen Tipps für Unterkünfte, Restaurants, Ausflüge und Veranstaltungen. Siebenbürgisch-sächsische Orte sind hier ebenso vertreten wie im Kapitel „Touren“, das einige Routen durch die verschiedenen Landesteile Rumäniens bereithält. In der hinteren Umschlagklappe findet sich eine faltbare Straßenkarte zum Herausnehmen; Hintergrundinfos zum Land und seiner Geschichte, das Kapitel „Erleben und Genießen“ und die unerlässlichen „Praktischen Infos“ zu Geld, Sprache, Reiseplanung etc. runden die Darstellung ab.



Eingeschoben sind zwei- bis dreiseitige Exkurse über den historischen Vlad Ţepeş und die Kirchenburgen, Constantin Brâncoveanu und die Szekler, die Moldauklöster und den Weinbau sowie die in Kronstadt geborenen, international gefeierten Künstler Gert und Uwe Tobias – um nur einige Themen zu nennen. Dazu ist der Band reich bebildert mit Fotografien, schematischen Zeichnungen von Bauwerken und Kartenausschnitten.



Den „Baedeker Rumänien“ schlicht Reiseführer zu nennen, würde zu kurz greifen; er ist Lesebuch, Fundgrube, Nachschlagewerk und Reiseführer in einem – mehr als seine 482 Seiten (und vielleicht ein Smartphone) braucht man heutzutage vermutlich nicht, wenn man seinen Urlaub in Rumänien verbringen möchte. In der 8., aktualisierten Auflage ist Anfang dieses Jahres der „Baedeker Rumänien“ erschienen, ein absolut empfehlenswerter, dichter und detaillierter Reiseführer. Herzstück ist das Kapitel „Ziele von A bis Z“, in dem ausgesuchte Ortschaften (mit rumänischen, deutschen und ungarischen Namen) und ihre Umgebung mit den Sehenswürdigkeiten vorgestellt werden, dazu kommen Tipps für Unterkünfte, Restaurants, Ausflüge und Veranstaltungen. Siebenbürgisch-sächsische Orte sind hier ebenso vertreten wie im Kapitel „Touren“, das einige Routen durch die verschiedenen Landesteile Rumäniens bereithält. In der hinteren Umschlagklappe findet sich eine faltbare Straßenkarte zum Herausnehmen; Hintergrundinfos zum Land und seiner Geschichte, das Kapitel „Erleben und Genießen“ und die unerlässlichen „Praktischen Infos“ zu Geld, Sprache, Reiseplanung etc. runden die Darstellung ab.Eingeschoben sind zwei- bis dreiseitige Exkurse über den historischen Vlad Ţepeş und die Kirchenburgen, Constantin Brâncoveanu und die Szekler, die Moldauklöster und den Weinbau sowie die in Kronstadt geborenen, international gefeierten Künstler Gert und Uwe Tobias – um nur einige Themen zu nennen. Dazu ist der Band reich bebildert mit Fotografien, schematischen Zeichnungen von Bauwerken und Kartenausschnitten.Den „Baedeker Rumänien“ schlicht Reiseführer zu nennen, würde zu kurz greifen; er ist Lesebuch, Fundgrube, NachschlagewerkReiseführer in einem – mehr als seine 482 Seiten (und vielleicht ein Smartphone) braucht man heutzutage vermutlich nicht, wenn man seinen Urlaub in Rumänien verbringen möchte. dr „Baedeker Rumänien“. Mairdumont Verlag, Ostfildern, 2026, 482 Seiten, 26,95 Euro, ISBN 978-3-575-00326-3

Schlagwörter: Buch, Reiseführer, Rumänien

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