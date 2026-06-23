



23. Juni 2026

In Sindelfingen: Benefizkonzert für Autismus-Kinder in Rumänien

Der Bund Rumänischer Vereine in Deutschland e.V. lädt zu einem Benefizkonzert für Sonntag, den 28. Juni, um 13.00 Uhr in die Rumänisch-Orthodoxe Kirche, Hans-Thoma-Platz 1, in Sindelfingen ein. Damit soll der Bau des Sozialdienstleistungszentrums „Sankt Michael“ des Vereins der Eltern der Kinder mit Autismus Argeș (Rumänien) unterstützt werden. Die Spenden kommen dem geplanten Bau einer Tagesstätte für Kinder und eines Zentrums für Erwachsene zugute.

Plakat des Benefizkonzertes in Sindelfingen. Ein vielseitiges musikalisches Programm bieten das Gesangsensemble Cantus Aureus (bestehend aus Ariana Lupulescu, Amalia Covesan, Emilia Lupulescu und Sofia Vas), Oana Popa (Panflöte, Gesang), Mihaela Claudia Condrat (Gesang), Freddy Kafka (Oboe) sowie das Profi-Instrumentalensemble Tromba Festiva, bestehend aus den Trompetern Franz Tröster und Markus Privat, dem Organisten Thomas Gabriel und dem Schlagzeuger Holger Müller. Zur Aufführung gelangen das Concerto in D-Dur für zwei Trompeten und Orgel von Francesco Manfredini, Madrigal von Vasile Jianu, Serenade von Enrico Toselli, die rumänische kirchliche Volkshymne „Das verlassene Heilige Kreuz“, das Disney-Medley „The Lion King“ von Alan Menken und Elton John, volkstümliche Weisen aus der Maramuresch u.a. Werke. Ein vielseitiges musikalisches Programm bieten das Gesangsensemble Cantus Aureus (bestehend aus Ariana Lupulescu, Amalia Covesan, Emilia Lupulescu und Sofia Vas), Oana Popa (Panflöte, Gesang), Mihaela Claudia Condrat (Gesang), Freddy Kafka (Oboe) sowie das Profi-Instrumentalensemble Tromba Festiva, bestehend aus den Trompetern Franz Tröster und Markus Privat, dem Organisten Thomas Gabriel und dem Schlagzeuger Holger Müller. Zur Aufführung gelangen das Concerto in D-Dur für zwei Trompeten und Orgel von Francesco Manfredini, Madrigal von Vasile Jianu, Serenade von Enrico Toselli, die rumänische kirchliche Volkshymne „Das verlassene Heilige Kreuz“, das Disney-Medley „The Lion King“ von Alan Menken und Elton John, volkstümliche Weisen aus der Maramuresch u.a. Werke.

Schlagwörter: Benefizkonzert, Sindelfingen

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